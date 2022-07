Principais autores do Humanismo: confira!

Principais autores do Humanismo: descubra quais são eles

O termo “humanismo” é usado para definir um movimento literário de transição que aconteceu entre os séculos XV e XVI.

Com a valorização do homem e da participação do mesmo na natureza e na civilização, o humanismo entrou em conflito com as visões apresentadas até o presente momento, as quais eram predominantemente baseadas no teocentrismo.

O assunto é abordado com frequência por questões de literatura dentro das principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares.

Dessa forma, é essencial que você domine os principais nomes do movimento. Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais autores do humanismo.

Principais autores do Humanismo: a lista

Dante Alighieri: Dante Alighieri, conhecido como il sommo poeta, nasceu no ano de 1265 e faleceu em 1321. Ele é o humanista italiano autor do livro “A Divina Comédia”, poema que narra a história de conversão de um pecador aos caminhos de Deus.

Francesco Petrarca: Petrarca, poeta, diplomata e filólogo, viveu entre os anos de 1304 e 1374. O escritor italiano é considerado um dos mais importantes escritores humanistas. Além disso, Petrarca produziu mais de 300 poemas. Dentre as suas principais obras, podemos destacar “O Cancioneiro”, “Os Triunfos” e “Meu Livro Secreto”.

Giovanni Bocaccio: Nascido em 1313 e morto em 1375, Boccaccio considerado o criador da prosa italiana. A sua principal obra é “O Decamerão”, em que ele retrata a fuga de quatorze jovens da Peste Negra, que assolava a Europa da época.

Erasmo de Roterdã: Nascido em 1466 e morto em 1536, Erasmo de Roterdã tem em sua obra de 1509, “Elogio à loucura”, sua mais importante publicação. Nela, o escritor defende a liberdade do ser humano e de seu pensamento.

Michel de Montaigne: Montaigne nasceu em 1533 e foi o responsável por criar estilo literário de ensaio pessoal. Ele publicou, no ano de 1580, a obra “Ensaios”.

Gil Vicente: este escritor português é considerado o pai do teatro de Portugal. Dentre suas obras famosas mais importantes, podemos destacar: Auto da Visitação, Auto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira.