Procempa abre concurso com 42 vagas

Recentemente, a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) lançou novo concurso público.

Assim, a seleção contará com 42 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas.

Ademais, todas estas oportunidade se destinam a carreiras de nível superior, jornada de 40 horas por semana e remuneração inicial de R$ 8.181,47, além de benefícios.

Aqueles que se interessarem em participar do certame, portanto, poderão se inscrever até 12 de agosto pelo site da Objetiva Concursos. Isto é, a banca examinadora do concurso.

Além disso, também é possível se inscrever na sede da Objetiva Concursos, até 11 de agosto.

De acordo com a presidente da Procempa, Letícia Batistela, as vagas do concurso deverão suprir a necessidade de realizar entregas com interoperabilidade e inteligência de dados.

“Estamos reposicionando e fortalecendo o papel dos profissionais da companhia em áreas estratégicas não apenas para uma nova Procempa, mas especialmente para o nosso cliente, e, ainda, qualificando o quadro que temos atualmente”, comentou.

Quais são as vagas do concurso da Procempa?

A Procempa conta com as seguintes vagas no atual concurso:

Análise de sistemas, com 22 vagas, além de cadastro reserva.

Ciência de dados, com 4 vagas e cadastro reserva.

Infraestrutura de aplicações, com 4 vagas e cadastro reserva.

Infraestrutura de redes e servidores, 3 vagas e cadastro reserva.

Segurança de dados, 2 vagas e cadastro reserva.

Designer, 2 vagas e cadastro reserva.

Analista de logística, 1 vaga e cadastro reserva.

Analista de recursos Humanos, 2 vagas e cadastro reserva.

Analista financeiro contábil, 1 vaga e cadastro reserva.

Contador, 1 vaga e cadastro reserva.

Advogado, com apenas formação de cadastro reserva.

Desse modo, o candidato deverá comprovar formação no curso respectivo, além de registro, nos casos necessários.

Então, o profissional, além do salário de x receberá os seguinte benefícios:

Vale alimentação no valor de R$ 993,05.

Vale refeição, no valor de R$ 1.085,03.

Auxílio Farmácia, ou seja, um ressarcimento até o limite do desconto da contribuição previdenciária.

Auxílio Creche de R$ 875,62 ou R$ 583,54 por filho, conforme a faixa remuneratória.

Previdência complementar.

Auxílio Línguas de R$ 250 para cursos de língua estrangeira.

Auxílio Educação, ou seja, um ressarcimento de pós-graduação.

Plano médico-odontológico.

Quais serão as etapas do certame?

O concurso público da Procempa contará com uma prova objetiva para todos os cargos.

Dessa maneira, os candidatos deverão responder um total de 50 questões de múltipla escolha com as seguintes disciplinas:

10 de Língua Portuguesa

40 de Conhecimentos Específicos

Para ter a aprovação, então, é necessário obter 60% de acertos, além de estar dentro do número de vagas.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem concorrer às oportunidades deverão acessar o site da Objetiva Concursos. Estando na plataforma, portanto, é necessário, primeiramente, ler todo o edital de forma atenta.

Em seguida, o candidato deverá clicar em “Inscrição Online” e preencher todo o formulário com as informações corretas.

Ao final, a página irá gerar o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$ 120, o qual o candidato deverá pagar. Caso contrário, não haverá efetivação da inscrição.

Ademais, é necessário lembrar que o período de inscrições online vai até o dia 12 de agosto. Dessa forma, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa até o mesmo dia.

Cronograma do concurso

É importante que o candidato se atente às datas do certame. Portanto, alguns dos eventos mais importantes do processo seletivo da Procempa serão:

15 de julho: Publicação do edital e início do período para solicitação de inscrição (até 12 de agosto).

15 a 20 de julho: Período para os interessados em obter a isenção da taxa de inscrição.

29 de julho: Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição.

23 de agosto: Homologação preliminar das inscrições.

25 de setembro: Aplicação da prova objetiva.

26 de setembro: Divulgação do gabarito preliminar.

27 de outubro: Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para sorteio de desempate.

31 de outubro: Realização do ato público de sorteio de desempate.

04 de novembro: Classificação e homologação final.

Desse modo, é importante lembrar que estas datas poderão mudar, conforme necessidade da banca. Ademais, os candidatos também devem conferir os prazos para recurso no edital completo.

Como funciona a Procempa?

Os candidatos do certame devem conhecer melhor a Procempa, que é a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre.

Assim, o órgão atende as demandas de tecnologia da Prefeitura Municipal e a administração pública do município, no geral.

Sua criação ocorreu em setembro de 1977, como órgão de processamento de dados do governo municipal. Então, de forma gradual, ela se transformou em empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Dessa maneira, a Procempa busca disponibilizar soluções tecnológicas que atendem as necessidades da Prefeitura de Porto Alegre.

Nesse sentido, sua atuação é muito importante para a infraestrutura de comunicação do município, a partir de sua Infovia. Além disso, a execução de sistemas por seu Data Center se mostra essencial para a administração pública.

Ademais, a empresa também conta com o Projeto Pescar. Isto é, uma medida na área social a fim de preparar jovens profissionalmente.

Procempa também selecionou estagiários

Para além do concurso de cargos efetivos da Procempa, o órgão também fez seleção recente para estagiários.

Desse modo, até o início deste mês de julho, os candidatos deveriam se inscrever às 18 vagas de estágio. Nesse sentido, era necessário ser estudante em ensino superior de diferentes áreas, quais sejam:

Administração ou Contabilidade

Administração ou Psicologia

Análise de Sistemas

Administração ou Secretariado

Arquitetura ou Engenharia Civil

Ciências da Computação

Ciências Jurídicas e Sociais

Design ou Publicidade e Propaganda

Design, Desenho Industrial ou afins

Jornalismo ou Relações Públicas

Tecnologia da Informação

Tecnologia em Redes de Computadores

Nesse sentido, as áreas do estágio serão:

Desenvolvimento Web Front-End

Desenvolvimento Full-Stack

Teste de Software

Design de Interface e Experiência do Usuário

Ciência de dados – BI, Big Data, Data Analytics

Infraestrutura de Rede Cabeada

Suporte às Estações

Jurídico

Gestão de Pessoas

Comunicação Social

Design ou Publicidade e Propaganda

Controladoria

Manutenção

Protocolo

Secretaria

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o valor da bolsa varia de R$ 10,80 até R$ 13,80 por hora trabalhada. Além disso, o estagiário terá direito a auxílio-transporte de duas passagens para transporte urbano de Porto Alegre, a cada dia que trabalhar.