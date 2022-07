Programa Reconstruir Penedo recupera pontes e estradas danificadas pelas chuvas

Investimentos na infraestrutura acontecem na cidade e na zona rural do município

Secom PMP

Os danos causados pelas chuvas em Penedo causaram prejuízos para moradores de diversas localidades e também atingiram a infraestrutura do município, na cidade e na zona rural.

Superada a fase de medidas emergenciais para amenizar os problemas causados pelo inverno que começou com volume de chuvas bem acima da média histórica, o governo Ronaldo Lopes avança com o Programa Reconstruir Penedo.

Redes de saneamento, ruas, estradas e pontes estão sendo recuperadas, trabalho que tem apoio dos governos estadual e federal, e é coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

No perímetro urbano e no meio rural, trabalhadores e máquinas não param para reconstruir Penedo. Em cada lugar atingido pelo desastre natural, equipes trabalham para corrigir o que foi destruído.

Os estragos maiores na infraestrutura também estão sendo reparados, a exemplo das passagens abertas em ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima (Coréia) e na rodovia Mário Freire Leahy para escoar águas acumuladas na lagoa do Oiteiro.

Nesta semana, mais duas obras foram iniciadas para recuperar o trânsito de veículos nos povoados Marcação, Espigão e Ponta Mofina.

De acordo com o gestor da SEMSP, Ivo Costa, o trabalho de reconstrução na comunidade Marcação será concluído até o final da próxima semana e no Espigão em meados de agosto, se as chuvas permitirem a continuidade do cronograma dos serviços.

O Programa Reconstruir Penedo também avança em direção à comunidade Ponta Mofina.

“Nós recebemos a visita do engenheiro civil Artur Teixeira, da empresa contratada para reconstruir a ponte”, informa Ivo Costa sobre mais uma ação efetiva na recuperação da infraestrutura do município.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Assessoria SEMSP