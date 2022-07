PSB confirma nome de Dalmo Santana Jr como pré-candidato a deputado federal

O ex-prefeito de Piaçabuçu, Dalmo Santana Júnior (PSB), recebeu o apoio da sua pré-candidatura a Deputado Federal do PSB, na pessoa do seu presidente nacional da legenda Carlos Siqueira, da Senadora Eudócia Caldas (PSDB) e do presidente Estadual e prefeito da capital Maceió, JHC.

Dalmo Jr que é comerciante, empreendedor e empresário do ramo da construção civil, foi prefeito do município de Piaçabuçu, por 02 mandatos (2009 à 2016). À frente da Prefeitura, Dalmo foi presente e realizador, implantando uma gestão humana e participativa, superando significativos índices de desenvolvimento no município ribeirinho, localizado na Região Sul do Estado.

Com seu perfil, reconhecidamente, trabalhador e atuante, sua candidatura conta com o apoio de vários nomes de peso, prometendo mexer no cenário político, em especial, da Região Sul de Alagoas.

” Estava claro para mim que não me envolveria mais em política. Mas, ainda essa semana, pretendo reunir toda a minha família e amigos para expor os motivos e a oportunidade que me foi apresentada pelo Partido PSB e o Grupo político que faço parte para essa minha pré-candidatura à Deputado Federal”, explicou Dalmo Jr.