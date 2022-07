Pulsus busca de novos talentos de diversas áreas

Com a missão de desenvolver soluções inteligentes que geram experiência qualificada e alto desempenho para seus clientes, parceiros e colaboradores, a Pulsus está em busca de novos talentos de diversas áreas. Ao todo, são cinco oportunidades abertas para profissionais interessados em integrar a equipe da empresa e atuar nas modalidades remota ou presencial – neste último caso, as chances são para Porto Alegre (RS).

A empresa, que atua diretamente com soluções para gerenciamento de dispositivos móveis corporativos (MDM), oferece oportunidades para os cargos de Pessoa Analista de Customer Success (Ongoing) Sênior, Pessoa Engenheira de Dados Sênior, Pessoa Executiva de Vendas de Softwares, Pessoa Vendedora em Governo Pleno e SDR em Software Júnior. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige ensino superior e experiência anterior.

Por outro lado, a empresa informa que oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale transporte (caso o modelo escolhido seja presencial), vale refeição/alimentação em parceria com a Vee/Swile, plano de saúde Bradesco Top Nacional Flex ou Unimax (Unimed), plano odontológico Uniodonto, acesso ao TotalPass e Participação nos Resultados de acordo com o atingimento das metas da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a plataforma Gupy para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para se inscrever.

Caso não encontre uma posição de acordo com o seu perfil, os candidatos poderão enviar o currículo para o Banco de Talentos da empresa.