Qualquer pessoa consegue aprender poker?

Desde o crescimento da internet, e com ela os sites de jogos de poker online, muito se fala sobre jogar poker. No Brasil e no mundo, cada dia mais pessoas estão se aventurando no poker, tanto de forma amadora como até mesmo profissional.

Assim como tudo na vida, para aprender a fazer uma tarefa é preciso repetição, quanto mais se repete, mais fácil a tarefa se torna e com poker não é diferente. No entanto, é preciso ter alguns pontos importantes em mente.

Um deles, e talvez o mais importante, é que o poker é considerado um esporte, ou seja, mesmo de forma amadora, ele deve ser encarado como tal. Desde o ano de 2009, mais de uma década, ele se tornou um esporte da mente, o qual tem uma regulamentação que deve ser respeitada. Até mesmo, mais recentemente, muito se fala que o poker pode se tornar até mesmo um esporte olímpico, aumentando ainda mais a sua importância no mundo esportivo.

Ou seja, o que foi por muito anos encarado como jogatina, ou jogo de sorte, agora tem uma vasta regulamentação e organizações no mundo inteiro para fazer com que ele seja legítimo e reconhecido como tal.

.As habilidades e capacidades técnicas que o poker exige como esporte

Agora que ficou claro que o poker é uma atividade que precisa ser levada a sério, vamos falar um pouco sobre as habilidades e capacidades técnicas que o poker exige como esporte.

A primeira delas é a concentração. O poker é um esporte que exige 100% de atenção, e por um longo período de tempo, já que algumas partidas podem durar horas e horas. Se a pessoa não tem condições de ficar sentada prestando atenção no jogo por mais de uma hora sem se distrair facilmente, esse não é o jogo para ela.

A segunda delas é ter reflexos rápidos. O poker é um esporte que exige respostas rápidas, já que em um minuto o jogador pode estar ganhando e em outro pode estar perdendo, então o jogador precisa estar preparado para rápidas respostas. Infelizmente, se as pessoas não têm reflexos rápidos, esse não é o jogo para ela.

A terceira delas é atenção aos detalhes. O poker é um esporte para quem consegue ler entre as entrelinhas e não perde nenhum detalhe. Não é por acaso que a expressão poker face ficou famosa. Ela fala sobre não transparecer o que realmente está se passando, para não entregar o jogo aos outros jogadores. Ao mesmo tempo, é muito comum ver os jogadores de poker jogando com óculos escuros. No caso de jogos online isso não é necessário, mas a atenção aos detalhes se torna ainda mais importante, pois eles vão ser mais sucintos e “digitais”.

Como aprender a jogar poker

Agora que ficou claro que poker é um esporte e que vai exigir: concentração, reflexos rápidos, e atenção aos detalhes, é preciso entender como aprender a jogar poker.

Geralmente, se ganha no poker quem tiver a maior mão, por isso é importante saber a classificação das mãos no poker. As mãos de poker são: Royal Flush, Straight Flush, Four-of-a-Kind, Full House, Flush, Straight, Three-of-a-Kind, Two Pair, One Pair e HighCard. Cada uma delas é uma combinação de cartas diferentes e que precisam ser estudadas.

Outro ponto importante do poker é a posição que se está localizado na mesa de poker. As posições de poker são: Blind, Smallblind, Big blind, Under the gun,Under the gun +1, Under the gun +2 , Mid position 1, Mid position 2, Hijack, Cutoff e Button. Cada uma delas tem uma importância diferente no momento de dar as cartas no jogo e também precisam ser estudadas para aumentar a probabilidade de chances de ganhar o jogo.

O jogo de poker se dá por ações e essas ações recebem nomes, entre elas pré-flop, flop, pós-flop, river entre outras. Cada uma dessas ações vai exigir uma resposta do jogador, entre elas pedir mesa, apostar, pagar, desistir ou aumentar. Tudo isso vai depender da posição do jogador na mesa e também em qual ação o jogo se encontra. Por isso tem que estudar o que cada uma das ações significam.

Esses são três dos elementos mais importantes de como jogar poker, e para aprender é preciso ler sobre eles. Existem vários livros que ensinam a jogar poker, como também tutoriais na internet. Uma dica importante é primeiro ler sobre esses nomes e entender o que cada um deles significa e como eles se relacionam para depois partir para os tutoriais no YouTube, por exemplo. Isso vai fazer com o que o novo jogador tenha mais recursos para entender o que está acontecendo.

Deu para perceber que aprender a como jogar poker não é impossível, mas também exige dedicação e muito estudo.

Como se tornar um bom jogador de poker

Como dito no comeco do artigo, o mais importante é repetição e isso vem com prática. Para se tornar um bom jogador de poker é preciso jogar poker todos os dias por um período de tempo, nem que seja uma hora por dia. E hoje em dia, isso é extremamente acessível, já que existem vários sites de poker online disponíveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aonde quer que você esteja no Brasil.

Na grande parte desses sites, é possível jogar de forma gratuita até que se tenha mais experiência e aí comece a jogar por dinheiro com apostas. E essa é uma dica valiosa, antes de fazer apostas em dinheiro, jogo muito de forma gratuita, até ganhar prática, para evitar dor de cabeca e perdas financeiras desnecessárias.

Um outro ponto importante é variar. Tenha em mente que grande parte dos jogadores de poker que jogam em sites de poker online são também iniciantes, por isso é essencial variar os tipos de jogos de poker, as mesas que se joga, e os horarios para encontrar pessoas de diferentes níveis e que vão aumentar o nível do jogo em geral.

Se um novo jogador de poker apenas jogar com novos jogadores de poker, ele não vai aprender o tanto que poderia se jogar com jogadores mais experientes. Quanto mais o novo jogador de poker se colocar em situacoes diferentes com outros jogadores, mais chances ele tem de desenvolver um bom jogo. E é assim que ele vai se tornando um bom jogador de poker, jogando todos os dias e em diferentes cenarios para aumentar a quantidade de experiências com poker.

E a resposta para a pergunta: qualquer pessoa pode aprender como jogar poker? é depende. Primeiro, a pessoa tem que ter concentração, reflexos rápidos, e atenção aos detalhes, depois ela tem que estudar a classificação das mãos no poker, a localizações na mesa de poker e as ações durante o jogo de poker. Finalmente, ela precisa partir para a prática jogando o máximo o possível com diferentes pessoas. Tudo isso responde se qualquer pessoa pode ou não aprender a como jogar poker. Tudo vai depender da pessoa.