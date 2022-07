Quando pagar no crédito ou débito? Entenda melhor e mantenha a saúde financeira

Muitas pessoas têm cartões de débito e crédito e, muitas vezes, um cartão pode ser usado para as duas funções ao mesmo tempo. Além disso, nesse ambiente, alguns indivíduos preferem o crédito porque podem parcelar, enquanto outras acham que os pagamentos com débito são mais seguros, pois as compras já foram feitas com dinheiro e você não receberá novas contas para mais tarde. Mas, o que é melhor: pagar no crédito ou débito?

A verdade é que depende muito dos gostos individuais e do que funciona melhor para eles. Não existe forma de pagamento errada, mas podemos dizer que existem situações em que uma forma de pagamento é mais vantajosa que a outra, e nem todos sabem que isso pode fazer alguma diferença. Entretanto, o Notícias Concursos, na matéria desta quarta-feira (27) te mostrará quando pagar no crédito ou débito.

Quais os principais pontos a se considerar ao pagar no crédito ou débito

No caso do débito a diferença começa imediatamente quando percebemos que as compras serão sempre feitas em dinheiro. O dinheiro vem direto da sua conta, ou seja, é quase como uma compra à vista.

E se você optar por pagar com cartão de crédito, poderá pagar a conta mais tarde, mesmo que não o faça. O dinheiro que você gasta no seu cartão hoje só deve ser pago por você quando ele “virar”, que é quando vence, na data de pagamento. Isso geralmente acontece de um mês para o outro, dando tempo de sobra para a pessoa conseguir dinheiro para pagar as contas do cartão.

Nesse caso, o positivo é que você tem um prazo, o que ajuda muita gente. No lado negativo, se você não é uma pessoa controlada quando se trata de gastos, pode acumular dívidas e criar uma bola de neve de problemas financeiros.

Em alguns casos, as pessoas nem deveriam ter cartão de crédito, justamente pela falta de controle financeiro. Neste caso, o débito é provavelmente a melhor opção, pois não coloca a pessoa em dívida, já que tudo tem que ser pago em dinheiro e quando o dinheiro acaba, a compra simplesmente não é aprovada.

O cartão de crédito ainda permite o parcelamento, o que também facilita. Isso porque, antigamente, as pessoas tinham que abrir crediário para possibilitar o parcelamento. Hoje, o cartão te dá a opção de parcelar sem juros, e você ainda pode conseguir parcelas maiores e descontos se o seu cartão for da loja. Este é outro ponto positivo para crédito. No final, para definir o que é melhor, se é comprar no crédito ou débito, tudo depende do tipo de comprador que você é e do tipo de objetivo que deseja.