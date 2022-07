Quatá abre vagas de emprego em São Paulo

A empresa Quatá, referência no setor de laticínios, anunciou recentemente a abertura de novas oportunidades de trabalho no estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas por candidatos que atendem aos critérios mínimos e que residam em cidades onde a companhia possui unidades ativas. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações.

Quatá busca novos colaboradores em cidades do Brasil

Em atuação desde o ano de 1990, a Quatá é uma das maiores empresas de laticínios no Brasil, fundada no município de Teodoro Sampaio no estado de São Paulo. A companhia possui várias unidades ativas espalhadas pelo país, presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Além de salários compatíveis com as funções, todos os novos contratados possuem vários benefícios, incluindo desconto em produtos, convênio em farmácias, seguro de vida, plano odontológico, plano médico, vale transporte, vale refeição e estacionamento no local de trabalho.

Veja as posições abertas para candidatura dentro da companhia:

Analistas Contábeis;

Analistas de Contratos;

Analistas de Infraestrutura e TI;

Analistas de Logística;

Analistas Pricing;

Analistas de Produtos;

Analistas de Recrutamento e Seleção;

Analistas de Riscos;

Assistentes de Administração e Vendas;

Coordenadores Administrativos;

Coordenadores Trade Canal;

Supervisores de Suprimento de Leite;

Técnicos de Segurança do Trabalho;

Vendedores.

É importante que o candidato se atente ao preenchimento correto da inscrição e opte pela região em que reside ou suas proximidades, pois dessa forma as chances de contratação aumentam.

Veja também: Oi abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte da equipe Quatá, devem se inscrever de maneira virtual através do site de inscrições.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.