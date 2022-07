Quer empreender? Saiba quais são as melhores cidades

De acordo com o ranking do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022, São Paulo é a melhor cidade para empreender no país. Ela segue liderando o ranking, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Administração Pública (Enap) e Endeavor.

Nessa pesquisa, que o Notícias Concursos mostrará detalhes dos dados na matéria deste domingo (31), foram analisadas sete categorias: ambiente regulatório, infraestrutura, mercados, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

Brasília fica em 69° lugar como melhor cidade para empreender

Em segundo e terceiro lugares ficaram Florianópolis e Curitiba, localizadas na região sul do país. Pois, cidades das regiões sul e sudeste compuseram a maioria das 10 primeiras posições. Na tabela de classificação, apenas Cuiabá está em 10º lugar, sendo um local que não pertencem às regiões citadas.

Grandes cidades como Rio de Janeiro e Brasília foram excluídas da lista, com o Rio em 15º e Brasília em 69º. Segundo a Enap, Brasília não mudou muito desde o último ranking em 2020, mas as coisas melhoraram em outras cidades. Portanto, com mais concorrência, Brasília foi eliminada.

Ademais, o objetivo dos rankings do ICE é ajudar os gestores públicos a entender áreas de melhoria e estimular o empreendedorismo nas cidades. Assim, é possível fornecer aos municípios um farol para orientar a tomada de decisões.

O ICE também é importante para que os gestores entendam a importância de dar condições para o desenvolvimento empresarial das cidades. Quanto mais estimulada a abertura de novos negócios, incluindo aqueles que não podem se sustentar, mais fomentação da criação de novos produtos e tecnologias se terá.

Confira a seguir o ranking

A lista não é surpresa para muitos, dadas as condições de vida e estrutura de trabalho apresentadas. Dessa forma, veja os locais considerados “vantajosos” para o mercado.

São Paulo – SP). Florianópolis (SC). Curitiba (PR). Vitória (ES). Belo Horizonte (MG). Porto Alegre (RS). São José dos Campos (SP). Osasco (SP). Joinville (SC). Cuiabá (MT).

O estudo avaliou 110 cidades mais populosas do país. Assim, pôde relevar quais são os melhores lugares para empreender.