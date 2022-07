Quer ter um cartão de crédito? Veja qual score mínimo para conseguir

Se você é uma daquelas pessoas que está buscando aprovação de crédito em uma instituição financeira, continue lendo a matéria. Assim, conheça os principais tópicos que destacamos para saber quais passos seguir para realmente conseguir o crédito que sempre sonhou e qual score mínimo para isso.

Como conseguir um cartão de crédito?

Primeiro, para conseguir um cartão de crédito com limite aprovado, você precisa saber algumas informações. Por exemplo, o score mínimo e alguns outros dados que a instituição bancária avalia e analisa. O Notícias Concursos neste domingo (03) vai te ajudar nesse sentido.

Dentre esses dados e informações que você deve ficar atento, podemos destacar o seu score de crédito. Este é um valor relacionado a uma pontuação medida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito que é utilizado para identificar seu perfil como consumidor.

Ou seja, a instituição bancária analisará sua pontuação para determinar se você será aprovado para um cartão de crédito. Quem emite a pontuação são os chamados birôs de crédito.

Além disso, de acordo com os dados divulgados pela Serasa, outros pontos também devem ser considerados, como:

A responsabilidade da pessoa física em pagar as contas;

O histórico da dívida;

O valor do crédito contratado;

Número de vezes que se fez a aplicação do crédito e vários outros fatores.

No entanto, em relação à pontuação mínima, continue lendo e conheça qual é a exigida pelas instituições bancárias e Órgãos de Proteção ao Crédito. Dessa forma, será mais fácil entender como eles aprovam a liberação do seu cartão de crédito.

Qual é o score mínimo para a liberação do cartão de crédito?

As dúvidas mais comuns sobre as informações que as instituições bancárias e os birôs analisarão estão relacionadas às pontuações mínimas. Então, exigem-se tais pontuações para aprovação e emissão de produtos e serviços financeiros.

Porém, antes de falar sobre o score mínimo, vale ressaltar que muitos bancos ainda possuem seus próprios padrões de análise de crédito. Além disso, pessoas com score baixo, mas com bom relacionamento com o banco em questão, também têm chance de contemplação.

Em relação às pontuações, não há um mínimo especificado. Mas, obviamente, quanto maior a pontuação, maiores são as chances de obter a aprovação necessária para a emissão do cartão.

Além disso, essa emissão costuma analisar outros pontos. Confira os principais abaixo:

Renda mensal;

Emprego permanente;

investimentos;

Bens adquiridos em nome de um indivíduo;

Relacionamento anterior com o banco.

Por fim, se você quiser conferir sua pontuação, basta acessar o site da Serasa e realizar uma consulta. Tendo em vista que, mesmo que não haja score mínimo, é melhor buscar maneiras de aumentá-lo e manter a saúde financeira.