Randstad divulga NOVOS empregos pelo país; veja as funções

A empresa Randstad ofertou algumas vagas de emprego em diversas cidades do Brasil, como Caldas Novas, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, São José dos Campos, Serra, Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Limeira, Nerópolis, Campina Grande, Contagem, entre outras. Veja mais informações e como se candidatar.

Randstad tem vagas de emprego por todo o Brasil

Todas as oportunidades são efetivas e algumas são abertas para pessoas com deficiência. Além disso, a empresa oferta alguns benefícios como convênio com desconto em farmácia, vale alimentação, plano de saúde, vale refeição, entre outros. Confira a seguir quais são as funções disponíveis:

Auxiliar De Compras;

Inspetor De Qualidade;

Auxiliar De Produção De Qualidade;

Supervisor De Produção;

Analista De Recurso Humanos JR – Recrutamento E Seleção;

Técnico De Faturamento;

Assistente De Loja PCD;

Consultor Comercial Seguros;

Vendedor Externo;

Técnico De Campo – Manutenção Externa;

Auxiliar Técnico;

Operador De Empilhadeira;

Assistente De Televendas;

Polidor Automotivo;

Analista De Testes – QA Senior;

Colorista Automotivo;

Auxiliar De Logística;

Vendedor De Loja;

Funileiro/Lanterneiro;

Vendedor;

Mecânica de Automóveis;

Vendedor Interno – PCD;

Supervisor De PCM;

Assessor De Atendimento – PCD;

Operador De Atendimento;

Supervisor De Utilidades;

Analista De Manutenção SR;

Manipulador de Medicamentos;

Analista Contábil;

Supervisor De Qualidade;

Auxiliar Manutenção;

Preparador De Pintura Automotiva;

Costureira;

Líder Carregamento;

Técnico Mecânico De Manutenção;

Supervisor Vendas E Execução;

Coordenador Comercial;

Executivo De Vendas;

Analista De Qualidade;

Ajudante Geral;

Motorista De Entrega;

Promotor De Vendas – Com CNH A;

Técnico De Laboratório – Controle De Qualidade;

Ajudante De Entrega.

Como se candidatar

Para concorrer a uma dessas vagas da empresa Randstad, basta acessar o site de inscrição e se cadastrar na plataforma Infojobs.

