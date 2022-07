Boletim da Rede Corona-Ômica.BR-MCTI indica reinfecção por diferentes linhagens da variante Ômicron, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Rede Corona-Ômica.BR-MCTI: boletim indica reinfecção por diferentes linhagens da variante Ômicron

Paciente testou positivo para linhagens BA.1.1 e BA.2 em menos de um mês, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) por meio de divulgação oficial realizada no dia 06 de julho de 2022.

Um boletim da Rede Corona-ômica.BR-MCTI, que promove a vigilância genômica das variantes da Covid-19 no Brasil, publicado em 5 de julho, apontou um caso de reinfecção pela doença por meio de diferentes linhagens em menos de um mês.

Conforme informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), um paciente de 52 anos, residente em Canoas (RS), foi detectado com a linhagem BA.1.1 em uma coleta feita em 23 de maio, e reinfectado com a linhagem BA.2 em uma amostra de 8 de junho.

Análise feita pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale

O material foi analisado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O relatório da Rede Corona-Ômica.BR-MCTI relata que um estudo recente, realizado na Dinamarca, mostrou que a BA.2 tem capacidade de reinfectar em um curto intervalo, entre 20 a 60 dias, após infecções iniciais.

O estudo promoveu o sequenciamento genômico de 84 amostras de SARS-CoV-2, coletadas entre outubro de 2021 e junho de 2022, em moradores de seis municípios do Rio Grande do Sul e em viajantes que cruzaram a fronteira entre o Brasil e a Argentina, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Dados oficiais sobre a variante Ômicron

Conforme destaca a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), os dados demonstram que a variante Ômicron, composta pelas subvariantes 21K (BA.1), 21L (BA.2), 22A (BA.4), 22B (BA.5) e 22C (BA.2.12.1), é predominante no país desde janeiro de 2022. Os dados recentes destacam a substituição da linhagem BA.1 pela BA.2 e um aumento na detecção da linhagem BA.5 e recombinantes entre os meses de maio e junho.

O relatório aponta que as linhagens BA.4 e BA.5 já são as predominantes nos Estados Unidos. O boletim conclui que as mudanças no padrão de linhagens salientam a importância da constante investigação genômica do coronavírus, de acordo com Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os dados foram disponibilizados em bases de dados nacionais e internacionais, ressalta o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) através de divulgação oficial.