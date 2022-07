RedeFlex abre vagas de emprego em Mato Grosso e São Paulo

Em Mato Grosso e São Paulo, a RedeFlex, empresa especializada em aquisições, está contratando. Os empregos são atribuídos a vários departamentos tecnológicos dentro da empresa. Veja as vagas e o processo de inscrição para garantir sua participação no processo seletivo.

RedeFlex anuncia novas contratações em cidades do país

Fundada no ano de 2008, a RedeFlex é uma referência brasileira em transações eletrônicas. A companhia está presente em mais de mil regiões, oferecendo aos seus clientes maquininhas de cartão, e produtos como recarga de telefonia móvel, chip pré-pago, benefícios ticket que podem ser habilitados a qualquer momento, como o Google play, Claro Tv, Netflix, SKY e Uber.

Além de salários compatíveis ao mercado de trabalho, a companhia oferece aos seus colaboradores uma série de vantagens, como vale transporte, vale refeição, seguro de vida, plano odontológico e plano médico.

Veja as vagas em aberto na empresa com as informações obtidas no site VAGAS:

Analistas de Monitoramento TI — Cuiabá : graduação completa, experiência em processamento de dados, registro de incidentes e monitoramento proativo de ambientes TI:

: graduação completa, experiência em processamento de dados, registro de incidentes e monitoramento proativo de ambientes TI: Analistas de Segurança de TI — Cuiabá : necessários experiência em infraestrutura de redes, banco de dados SQL, cyber Security, técnicas de criptografia, técnicas de ataques, domínio de sistema Linux e Windows;

: necessários experiência em infraestrutura de redes, banco de dados SQL, cyber Security, técnicas de criptografia, técnicas de ataques, domínio de sistema Linux e Windows; Analistas de Modelagem — Cuiabá : graduação completa, experiência em Power Automate, informática avançada e raciocínio lógico;

: graduação completa, experiência em Power Automate, informática avançada e raciocínio lógico; Técnico de Laboratório — Santana de Parnaíba: cursando nível técnico, experiência em reparos técnicos e outras habilidades relacionadas ao setor.

Como se candidatar

Os profissionais devem atender aos requisitos mínimos e se identificar com o perfil da RedeFlex para preencher uma das posições oferecidas pela empresa. O processo de inscrição está sendo feito online através do site de candidatura.

