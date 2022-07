De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), desde o Relatório de Inflação (RI) anterior, os dados do mercado de crédito surpreenderam positivamente, em particular no segmento de crédito livre às famílias.

Relatório de Inflação: dados do mercado de crédito

Essa surpresa e a revisão do cenário prospectivo para a atividade econômica e a inflação no ano são os principais determinantes do aumento da projeção de crescimento do saldo nominal de crédito, de 8,9% no Relatório de Inflação (RI) de março deste ano para 11,9%, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Crédito PF

No crédito às pessoas físicas, o crescimento esperado do saldo com recursos livres aumentou de 13% para 17%, informa o Banco Central do Brasil (BCB). Essa revisão incorpora cenário com inflação mais elevada e perspectivas de maior crescimento do consumo das famílias, com reflexos especialmente nas operações com cartão de crédito e demais modalidades associadas ao consumo.

As recentes alterações no crédito consignado impactaram o setor

Além disso, segundo o Banco Central do Brasil (BCB), também foram consideradas as recentes mudanças no crédito consignado, com aumento da margem consignável para aposentados e pensionistas do INSS e expansão do acesso às operações dessa modalidade para pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o Auxílio Brasil.

Já no crédito direcionado, a evolução acima do esperado no início do ano explica a revisão altista no segmento. No caso das empresas, a projeção de crescimento do saldo com recursos livres foi mantida em 13%.

Cenário favorável para a atividade doméstica

O segmento tem apresentado desempenho em linha com o esperado no RI anterior e considera-se que o cenário mais benéfico para a atividade doméstica deve ser compensado pelo encarecimento do crédito bancário e pela competição com linhas alternativas de crédito no segmento direcionado e com o mercado de capitais.

Por fim, a revisão altista no segmento direcionado é explicada, principalmente, pela incorporação de novos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Linhas de crédito

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), empréstimos no âmbito do Pronampe e do PEAC foram considerados. As recentes mudanças na legislação permitiram que novas concessões sejam feitas sem a necessidade de aportes adicionais da União ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) e ao Fundo Garantidor de Investimentos (FGI).

Por fim, depois do forte aumento registrado no saldo nominal de crédito nos dois anos anteriores, a projeção atual continua caracterizando um cenário de desaceleração do crédito, em linha com o aperto monetário vigente, informa o Banco Central do Brasil (BCB).