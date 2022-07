Renda extra: trabalhar como afiliado da Shein dá dinheiro? Saiba a resposta

A Shein é uma das lojas chinesas de moda masculina, feminina e infantil de maior sucesso na Internet. Com um design muito moderno e contemporâneo, as roupas podem ser compradas por baixos preços. Além disso, existe a opção de vender produtos e ganhar uma renda extra através do programa de afiliados.

Para começar, esses produtos são fáceis de vender. Além disso, o site da Shein é seguro para comprar. Isso a torna uma das maiores varejistas de roupas online do mundo. Saiba como se tornar um membro e comece a ter renda extra o mais rápido possível com as informações que o Notícias Concursos dará na matéria deste domingo (17).

O que é um afiliado?

Simplificando, um afiliado é um vendedor digital autônomo de uma empresa. Ele pode usar as mídias sociais para promover produtos na Internet. Cada item vendido por um afiliado é marcado com um cookie que identifica o vendedor e cobra uma comissão.

Afiliado Shein

O Programa de Afiliados Shein funciona como uma parceria. Os interessados ??se cadastram no site da empresa e, se aprovados, podem divulgar o produto em blogs, redes sociais e outras plataformas. Ao identificar o cookie, ele recebe uma comissão de 10% a 20% por cada venda de referência.

Benefícios do afiliado SHEIN

Confira os benefícios que a marca oferece aos seguintes afiliados:

Receba bônus em dinheiro todos os meses compartilhando promoções;

Pagar uma comissão de 10% a 20% sobre cada venda concluída;

Novos eventos mensais, incluindo bônus, banners e atualizações de cupons;

Receber informações por e-mail sempre que novos eventos e promoções forem atualizados;

A duração do cookie é de 30 dias.

Além disso, os clientes que comprarem como afiliado terão outros benefícios como: devoluções incondicionais, preços mais baixos e acessíveis, disponibilidade diária de mais de 500 peças novas, amplo estoque de mercadorias para entrega no prazo e equipe de atendimento completa.

Como se tornar um afiliado Shein?

Siga os passos abaixo para se tornar um vendedor de roupas da empresa e ganhar comissões:

Visite o site;

Depois, no rodapé, vá em “Membros”;

Clique na opção “Cadastre-se/Cadastre-se agora gratuitamente”;

Preencha formulários com seus dados pessoais;

Em seguida, marque a caixa para autorizar o recebimento de orçamentos por e-mail;

Clique em avançar;

Aguarde resposta para aprovação do cadastro via e-mail.

Agora você poderá fazer uma renda extra usando a Internet. Assim, dá para lucrar junto com uma das maiores empresas de moda do mundo.