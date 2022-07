Renner abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A maior varejista de moda do Brasil, a Lojas Renner, está contratando novos funcionários para ocupar cargos em várias regiões do país. Para participar da seleção será necessário atender as exigências mínimas da colocação. Veja quais são os requisitos necessários para competir por uma das vagas abaixo.

Renner divulga a contratação de novos funcionários em cidades do Brasil

Fundada no ano de 1965, a Lojas Renner está entre as maiores empresas do varejo da moda no Brasil, e recentemente lançou um novo processo de recrutamento, onde visa contratar profissionais com habilidades em diferentes áreas de atuação, como áreas de Marketing, Atendimento ao Cliente, Planejamento, Logística, Financeiro, Recursos Humanos, Administração e diversas outras.

Acompanhando o piso salarial do mercado, a recrutadora também oferecerá várias vantagens aos seus colaboradores, como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e desconto em produtos.

Veja as oportunidades disponíveis para candidatura:

Analistas de Atendimento e Serviços — Porto Alegre;

Analistas de E-commerce — São Paulo;

Analistas de Gestão de Riscos — São Paulo;

Analistas de Marketing — trabalho remoto;

Analistas de Martech — São Paulo;

Analistas de Performance de Mídia — São Paulo;

Analistas de Planejamento e Controle — Porto Alegre e Remoto;

Analista de Recursos Humanos — Rio de Janeiro;

Analistas de Recursos Humanos Regional — Goiânia;

Analistas Tributários — Porto Alegre;

Assistentes Administrativos — Porto Alegre;

Assistentes de Atendimento ao Cliente — Porto Alegre e Remoto;

Assistentes de Beleza — Belém.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se inscrever

Para ingressar no time Renner, será fundamental que o interessado atenda às exigências mínimas e resida em regiões com vagas abertas. Para se inscrever basta acessar o site de inscrições.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.