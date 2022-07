Reserva de emergência: dicas para montar a sua

Em tempos de instabilidade financeira, uma reserva de emergência pode ser de grande ajuda. Desse modo, com algumas dicas e estratégias, é possível destinar um pouco de seus rendimentos para serem utilizados em momentos de dificuldade.

A reserva de emergência é um dinheiro que pode ser empregado em determinadas situações adversas. Imprevistos acontecem e toda cautela é pouco. Aliás, ter um saldo de dinheiro pode ser uma boa estratégia para garantir que não falte no final do mês.

Podemos contar como momentos de dificuldade a demissão de um emprego, perda da fonte de renda, acidente de carro, roubo, crise econômica, e perda do poder de compra. Todavia, ter um dinheiro separado para estas situações pode proporcionar algum conforto em caso de problemas financeiros.

Ademais, é preciso se programar e realizar algumas mudanças de hábito, e destinar um pouco de seus rendimentos para situações de contratempo. Vejamos abaixo algumas dicas para criar uma reserva de emergência.

Calcule o valor da reserva financeira

A porcentagem destinada a reserva financeira de uma pessoa pode variar de acordo com a sua renda. Em síntese, deve-se observar que o profissional que trabalha com carteira assinada pode-se dar ao luxo de ter uma reserva menor do que um trabalhador autônomo, por exemplo, que possui uma menor estabilidade em seus rendimentos.

Dessa maneira, é preciso ter em mente que quanto maior a estabilidade financeira proporcionada pelo trabalho ou pela renda, menor é a necessidade de um grande aporte de dinheiro, ou seja, pode-se ter uma reserva que comprometa menos o saldo mensal do trabalhador.

Aliás, uma boa estratégia, é garantir um dinheiro que corresponda de 6 a 12 meses de gastos pessoais. Por exemplo, se a pessoa gasta cerca de mil reais por mês, ela deve ter uma reserva de 6 a 12 mil reais. Se ela gastar 10 mil por mês, deve ter um colchão de 60 a 120 mil reais, e assim por diante.

Invista sua reserva de emergência

A dica para investir no seu fundo de emergência é alocar o dinheiro em locais seguros e que ofereçam liquidez, para que você transforme o capital em maiores rendimentos. Em síntese, o dinheiro deve estar disponível de forma rápida em caso de dificuldades financeiras. Além disso, deve estar protegido de intempéries do mercado.

Analogamente, entre os investimentos mais indicados para colocar sua reserva de emergência, podemos destacar o Tesouro Selic, que não sofre com mudanças no mercado, Fundos de Investimento, de preferência com prazos curtos de resgate, e Títulos de Crédito Privado, que são emitidos por bancos remunerando os investidores com uma porcentagem do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Planejamento financeiro

Montar uma reserva de emergência que contemple um gasto de seis meses não é nada fácil. É preciso fazer uma retirada de uma porcentagem de seu rendimento mensal, o que deve ser feito ao longo de um bom tempo.

Por essa razão, se organizar é a chave do negócio. Pode-se fazer uma planilha com seus gastos mensais e o quanto pode separar de seus rendimentos para seu colchão financeiro. É preciso ter uma noção do quanto de dinheiro sobra no final do mês e o que pode ser reservado para momentos de dificuldades.

Uma outra dica é evitar a qualquer custo se endividar. Ter disciplina e mudar seus hábitos de consumo são fundamentais para ter uma vida financeira mais saudável. Dessa maneira, pode-se juntar uma quantia considerável em alguns meses e montar sua reserva de emergência.

Estratégias para montar sua reserva de emergência

Paciência é fundamental, visto que não é possível juntar um bom montante de dinheiro em pouco tempo. Deve-se persistir e economizar o máximo possível de modo que você tenha rendimentos suficientes para situações problemáticas.

Mantenha sempre o controle de suas contas. Organize-se para poder conquistar seus objetivos. Estude a melhor aplicação e investimento para a sua reserva, tenha em mente que a segurança e a facilidade de retirada são importantes.

Evite se endividar. Gaste o que seu orçamento permite e economize sempre que necessário. Algumas mudanças de atitude podem garantir uma grande economia no final do mês. Dessa maneira, em pouco tempo você terá uma boa reserva financeira útil para momentos difíceis, de emergência.