Restituição do Imposto de Renda: consulta do 3º lote estará disponível ainda essa semana

Contribuintes de todo o Brasil, poderão, a partir de sexta-feira (22), fazer sua consulta acerca da restituição do Imposto de Renda, que está no 3º lote. Contudo, mesmo com a liberação feita pela Receita Federal, os pagamentos começarão a ser efetivados apenas no dia 29 de julho.

Assim, os depósitos referentes à restituição do Imposto de Renda serão efetuados na conta bancária que o contribuinte informou na declaração. Portanto, se você deseja obter mais informações sobre o assunto, continue lendo a matéria do Notícias Concursos desta segunda-feira (18) para se inteirar de como proceder.

Consulta ao 3º lote da Restituição do Imposto de Renda

Se porventura a restituição não for creditada, será preciso verificar algumas questões para entender o porquê. Por exemplo, pode ser que a conta bancária informada não está ativa. Nesses casos, o valor ficará disponível para resgate até o prazo máximo de um ano por meio do Banco do Brasil.

Para que não haja problemas, faz-se necessário o reagendamento de saque através dos canais de comunicação do banco, que são:

0800-729-0001 (demais localizações);

4004-0001 (capitais/regiões metropolitanas);

0800-729-0088 (deficientes auditivos).

O que são as restituições?

As restituições consistem em devoluções dos valores pagos a mais constantes na declaração do Imposto de Renda. Então, a Receita Federal devolve o saldo que o contribuinte pode resgatar. Comumente, as restituições se dão por conta de deduções do tributo.

Ademais, as deduções são condições para uma redução no imposto. Dessa forma, o débito se torna menor do que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Entre as despesas dedutíveis, podemos destacar:

Educação;

Médicas;

Doações;

Despesa com alimentandos;

Despesa com dependentes;

Previdência privada e social.

Como fazer a consulta da restituição?

Para fazer a consulta é preciso acessar o site oficial da Receita a fim de conferir se a declaração está liberada. Para mais detalhes, siga os passos abaixo:

Ao acessar o endereço eletrônico, clique no ícone “Meu Imposto de Renda”;

Selecione, então, “Consultar Restituição”.

Tal procedimento também permite que sejam verificadas pendências que travam a restituição, ou seja, a chamada malha fina. Então, se inconsistências forem identificadas, basta enviar uma declaração corrigindo as pendências. Pelo app Meu Imposto de Renda as consultas de declarações antigas de IR também estão disponíveis.

Se você ainda tiver dúvidas, basta acessar o portal da Receita, informar os dados pessoais, que serão apresentadas as informações acerca do contribuinte. Por exemplo, é possível ver se há restituição do Imposto de Renda liberada, data, valor, entre outras coisas.