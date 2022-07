Resultado da Lotofácil 2563 – Segunda – 04/07/2022

Confira o resultado da Lotofácil 2563 que será sorteado hoje, 04/07/2022, segunda-feira, a partir das 20:00h (horário de Brasília), no “Espaço da Sorte de Loterias da Caixa” na Av. Paulista, 750, São Paulo/SP.

O MidasSorte acompanha o sorteio da Lotofácil 2563, dezena a dezena. Curta com a gente e em tempo real toda a emoção da Lotofácil 2563, bolinha por bolinha. O sorteio é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil Lotofácil 2563 Dezenas na ordem do sorteio Dezenas em ordem crescente Prêmio Estimado da Lotofácil 2563 SEGUNDA – 04/07

R$ 1.500.000,00 Valor acumulado para a Lotofácil da Independência 2022: R$ 93.016.942,67.

Valor Acumulado para o Teste “final zero” (2570): R$ 467.586,73.

Postado tão logo a Caixa a divulgue de forma oficial

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio 15 pontos – R$ – 14 pontos – R$ – 13 pontos – R$ 25,00 12 pontos – R$ 10,00 11 pontos – R$ 5,00

Cidades em que foram feitas as apostas vencedoras do concurso Lotofácil 2563: aguardando apuração.

