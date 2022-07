Resultado da Lotomania: sorteio do concurso 2341 teve prêmio de R$ 500 mil

O resultado da Lotomania do concurso 2341 sorteou a premiação de R$ 500 mil. A extração feita nesta quarta-feira (20), aconteceu às 20h, pelo horário de Brasília. Quem assim desejou, pôde acompanhar ao vivo através do canal oficial das loterias Caixa no YouTube.

Os apostadores tiveram até às 19h para se dirigir às lotéricas e fazer sua fezinha. Ademais, também puderam efetivar seus jogos pelo site da Loteria Online e pelo Internet Banking. Então, quem jogou e quer saber o resultado da Lotomania, basta continuar com a leitura da matéria do Notícias Concursos.

Resultado da Lotomania pelo concurso 2341

Os números sorteados foram: 07 – 10 – 15 – 21 – 24 – 29 – 41 – 45 – 47 – 48 – 50 – 64 – 65 – 74 – 84 – 87 – 91 – 92 – 94 – 98. Pois, com essas dezenas, não houve ganhadores na faixa principal, tendo acumulado para o próximo concurso. Portanto, a estimativa de prêmio é de R$ 1,1 milhão.

Entretanto, seis pessoas acertaram 19 números e levaram para casa R$ 26.789,70 cada. Sessenta e cinco pessoas acertaram 18 números e ganharam R$ 1.545,56 cada. Ademais, 462 apostadores conseguiram o feito de acertar 17 dezenas, embolsando cada um o valor de R$ 217,44.

Em contrapartida, 2991 indivíduos tiveram 16 acertos, sendo que cada um ganhou R$ 33,58. Continuando a faixa de premiação secundária, 12.489 levaram para casa R$ 8,04 por acertarem 15 dezenas. E nessa extração ninguém errou todas as numerações.

Perguntas e respostas sobre a modalidade das loterias Caixa

Apuramos as dúvidas mais frequentes entre os que desejam apostar para poder esclarecer abaixo. Veja:

Qual o valor da aposta?

O jogo simples tem o custo de R$ 2,50, onde se marca 50 dezenas no volante. Contudo, o apostador pode marcar menos números e permitir que o restante seja completado pelo sistema.

Com quantas dezenas se ganha um prêmio?

É possível ganhar acertando de 15 até 20 números, mas também se leva um prêmio quando nenhuma dezena é acertada.

Como resgatar a premiação?

Valores de prêmios de até R$ 1.332,78 são resgatados na própria loteria, sem a necessidade de ser a mesma em que se fez o jogo. Mas, premiações maiores têm que ser retiradas em uma das agências da Caixa. Contudo, preste atenção: o resgate é feito com até dois dias depois da solicitação feita na agência bancária.

O prêmio tem o prazo máximo de 90 dias para ser retirado após o resultado do sorteio. Então, caso o dinheiro não seja retirado nesse tempo, a instituição organizadora, no caso a Caixa, destina o valor para financiamento de programas sociais criados pelo Governo Federal.

É preciso levar algum documento para receber?

Sim! Em primeiro lugar é preciso apresentar o comprovante oficial emitido pela lotérica da aposta, ou comprovante emitido pelo Internet Banking ou site. Ademais, para que haja garantia de recebimento do prêmio com o resultado da Lotomania, sempre se lembre de colocar nome completo, bem como número do CPF escrito no verso do comprovante.