Revalida 2022/2: Inep publica resultado da reanálise de diplomas reprovados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou na tarde desta segunda-feira, dia 18 de julho, o resultado da reanálise dos diplomas de participantes da 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

A reanálise foi feita nos casos dos candidatos que entraram com recurso contra o primeiro resultado da análise dos diplomas. Os recursos puderam ser interpostos até o dia 14 de julho.

Desse modo, o Inep realizou a reanálise dos documentos daqueles candidatos que recorreram, dentro do prazo previsto, contra a reprovação inicial de seus diplomas. Os candidatos já podem consultar o resultado do processo por meio do Sistema Revalida, na página do participante.

Para participar da 1ª etapa do Revalida, o participante deve possuir diploma de graduação em Medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira; reconhecido pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente do país de origem do documento e autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.

Há exceção para refugiados que não estejam com seus diplomas e em outras situações estabelecidas por lei. Nesses casos, é possível realizar a comprovação por meio de documentos específicos, conforme define o edital do Revalida.

Provas da 1ª etapa

O Inep recebeu as inscrições para a 1ª etapa do Revalida 2022/2 até o dia 27 de junho. No ato da inscrição, os candidatos precisaram anexar o diploma e informar a cidade onde desejam fazer a prova.

As provas da 1ª etapa serão aplicadas no dia 7 de agosto. O edital especifica ainda que a aplicação das provas será feita nas seguintes capitais: Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

Veja mais informações no edital da 1ª etapa do Revalida.

