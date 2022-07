Revolução dos Cravos: análise de questão de vestibular comentada

Revolução dos Cravos: como cai no vestibular?

O Salazarismo, também conhecido como “Estado Novo Português”, foi um regime ditatorial governado por Antônio de Oliveira Salazar. A Revolução dos Cravos, por sua vez, foi o movimento responsável por derrubar, no ano de 1974, o regime de Salazar.

O assunto é muito abordado por questões de história geral, principalmente dentro das provas dos principais vestibulares de todo o país.

Assim, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada de uma questão de vestibular sobre a Revolução dos Cravos. Vamos conferir!

Revolução dos Cravos: questão da Fuvest

(Fuvest – 2014) Entre os fatores que permitem associar o contexto histórico de Portugal, na década de 1970, às independências de suas colônias na África, encontram-se:

a) o Salazarismo, que dominou Portugal desde a década de 1930, e a intensificação dos laços coloniais com Cabo Verde e Guiné-Bissau, 40 anos depois.

b) a influência política e militar do Pacto de Varsóvia, no norte do continente, contra o apartheid nas colônias portuguesas.

c) o não cumprimento, por Portugal, da exigência internacional de que libertasse suas colônias africanas e sua exclusão da Comunidade Europeia, no princípio da década de 1970.

d) a Revolução dos Cravos, de 1974, que encerrou o longo período ditatorial português, e a ampliação dos movimentos de libertação nacional, como os de Angola e Moçambique.

e) o imediato cessar-fogo estabelecido pelo regime democrático português, implantado em 1974, e o fim dos conflitos internos nas colônias portuguesas da África.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da Fuvest, que permite o acesso dos candidatos selecionados à USP, é a letra D.

O Salazarismo era um regime que se colocava contra o fim da colonização portuguesa na África. Porém, o governo de Salazar logo entrou em forte decadência devido à participação de Portugal em guerras coloniais, especialmente contra Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe,Timor-Leste e Moçambique. Ainda, Salazar foi afastado em 1968 por motivos de saúde. Pouco tempo depois, em 1974, o Salazarismo seria derrubado pela Revolução dos Cravos. Com o fim do regime de Salazar, ocorreu o fim da guerra colonial e as as colônias portuguesas na África conseguiram conquistar a independência.