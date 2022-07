Revolução Industrial: como cai no ENEM?

Revolução Industrial: resolução comentada de questão do ENEM

O termo “Revolução Industrial” é usado para definir o período no qual, partir do século XVIII, a Inglaterra sofreu mudanças em seu sistema de produção.

O assunto é abordado com muita frequência pelas questões de história geral da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar a estudar melhor, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada de uma questão sobre o tema que foi cobrada na prova do ENEM. Confira!

Questão sobre a Revolução Industrial: confira!

Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que

vos mantêm na miséria?

Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que

vossos tiranos vestem?

Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo

esses parasitas ingratos que exploram vosso suor — ah,

que bebem vosso sangue?

SHELLEY. Os homens da Inglaterra. Apud HUBERMAN, L.

História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley (1792-1822) registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada

A) na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões.

B) no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias.

C) na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado.

D) no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade.

E) na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam.

Análise:

A resposta correta para a questão do ENEM (edição 2010) é a alternativa E.

O texto reproduzido na questão é uma crítica ao comportamento da burguesia da Inglaterra durante a Revolução Industrial. O seu autor pensa que os donos dos meios de produção, ou seja, os burgueses exploravam a mão-de-obra dos operários para gerar riquezas em grandes quantidades, as quais não eram divididas com os trabalhadores, que recebiam péssimos salários e trabalhavam em condições insalubres.

Devemos ter em mente que, com a expansão do trabalho nas fábricas da Inglaterra da época, as cidades passaram a crescer desordenadamente, recebendo cada vez mais operários, os quais recebiam salários pequenos e viviam em péssimas condições.