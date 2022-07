Roma Antiga: principais acontecimentos – Notícias Concursos

Roma Antiga: descubra alguns dos principais acontecimentos

Todos nós sabemos que os vestibulares e a prova do ENEM abordam com frequência questões sobre os mais variados aspectos da Roma Antiga em perguntas de história geral. Isso acontece principalmente devido à importância dessa fase da história para a humanidade.

Para que você possa se preparar da melhor forma possível e compreender os aspectos mais relevantes do período, o artigo de hoje trouxe um resumo com alguns dos principais acontecimentos da Roma Antiga. Confira!

Principais acontecimentos da Roma Antiga

149 a.C.: fim das Guerras Púnicas (conflito entre Roma e Cartago). Roma sai como vencedora e consegue expandir os seus territórios.

134 a.C.: Caio e Tibério Graco, conhecidos como “irmãos Graco”, tentam criar uma espécie de reforma agrária para resolver os problemas agrários enfrentados por Roma.

79 a.C.: erupção do vulcão Vesúvio. O acontecimento foi responsável por soterrar Pompeia e Herculano, cidades que hoje estão localizadas no sul da Itália.

60 a.C.: começo do Primeiro Triunvirato (sistema de governo baseado no controle por três pessoas). O governo foi exercido por Crasso, Júlio César e Pompeu.

44 a.C.: assassinato de Júlio César.

27 a.C.: eleição de Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano.

54 d.C.: começa o governo de Nero, imperador responsável por muitas perseguições aos grupos que praticavam o cristianismo.

285 d.C.: o Império Romano foi dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente.

293 d.C.: criação da Tetrarquia, sistema de governo baseado no governo por quatro homens.

313 d.C.: assinatura do Édito de Milão, responsável por conceder a liberdade de culto à todas as religiões no Império, incluindo o cristianismo, que havia sido fortemente atacado até aquele momento.

330 d.C.: Constantinopla passou a ser a capital do Império.

380 d.C.: assinatura do Édito de Tessalônica, que consolidava o cristianismo como religião oficial do Império Romano.

476 d.C.: queda do Império Romano do Ocidente.