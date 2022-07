SAAE Penedo tem novos ocupantes em sua direção geral e diretoria operacional

Secom PMP

O Serviço Autônomo de Água Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo tem novos diretores nomeados nesta sexta-feira, 01 de junho, para administração geral e parte operacional da autarquia municipal.

O administrador de empresas Jailton José dos Santos deixa a Diretoria Operacional do SAAE, função que desempenhou desde junho de 2020, e assume a direção geral.

Santos, como é conhecido, é servidor aposentado desde 2018 da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), onde iniciou como estagiário e evoluiu até a Vice-Presidência de Gestão Corporativa.

O recém-nomeado Diretor Geral do SAAE Penedo traz ainda em seu currículo a experiência de trabalho na CASAL como Gerente Comercial para Maceió, Superintendente de Suprimentos e Logística, Superintendente Administrativo e Superintendente Financeiro.

Jailton dos Santos substitui Carlos Dias, gestor que esteve à frente do SAAE Penedo por dois anos, assumindo o cargo no lugar de Francisco Beltrão, falecido em 07 de junho de 2020, vítima de Covid-19, pouco tempo após assumir a direção da autarquia municipal.

Novo Diretor Operacional

A função de Diretor Operacional do SAAE Penedo passa ao servidor efetivo da autarquia municipal Marcelo Salgueiro Júlio, trabalhador com 11 anos de carreira no serviço público.

Após dois anos atuando como Operador de Estação de Tratamento, Marcelo Salgueiro foi remanejado para atuar no tratamento da água distribuída para povoados de Penedo e há seis anos lida diretamente com a área operacional do SAAE.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP