O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, vem sendo muito utilizado entre os brasileiros. Pensando nisso, o Nubank oferece aos seus usuários a função “PIX Recorrente”, que permite a customização de transferências mensais de forma automática.

A modalidade de pagamento funciona como um débito automático. Nesse sentido, ao cadastrar um PIX Recorrente, o dinheiro é debitado automaticamente todo mês da NuConta do cliente. Vale ressaltar que o dia e horário são selecionados pelo usuário na hora de fazer o cadastro.

Essa função pode ser bastante útil para usuários que possuem contas fixas que são pagas pelo PIX. “Assim, você tem mais tempo para fazer o que realmente precisa e garante que suas transferências Pix serão feitas no dia certo”, diz o Nubank sobre o novo serviço financeiro.

Saiba como agendar um PIX Recorrente no Nubank

O processo para agendar um PIX Recorrente no Nubank é bastante simples e deve ser feito diretamente no App do banco digital. Para isso, o cliente deve procurar a opção “Assistente de pagamentos” na tela inicial e “Começar”. Em seguida, será preciso selecionar a opção “PIX Recorrente” e tocar novamente em “Começar”.

O cliente do Nubank deverá então selecionar um contato e a conta para receber o PIX Recorrente. Também será necessário definir a data da transferência e o valor a ser transferido. Por fim, basta revisar as informações de pagamento, clicar em “Confirmar cadastro” e inserir a senha de 4 dígitos.

Vale informar que existe a possibilidade de cancelar um PIX Recorrente cadastrado no aplicativo do Nubank. Para isso, o cliente deve tocar em “Assistente de Pagamentos” e selecionar o PIX Recorrente que deseja excluir. Por fim, basta clicar no ícone de lixeira, localizado no canto superior direito da tela, em “Excluir” e inserir a senha de 4 dígitos.

O Nubank também explica que não é possível editar um PIX Recorrente. Desta forma, se o cliente precisar realizar alguma alteração é necessário excluir o PIX cadastrado e inserir as novas informações.

Entenda a diferença entre o PIX agendado e o PIX Recorrente

O Nubank oferece as funções PIX Agendado e PIX Recorrente aos seus usuários. Apesar dos serviços serem bastante parecidos, eles possuem propostas diferentes. De acordo com o banco digital, o PIX Agendado é válido para uma transação específica e precisa ser feito manualmente pelos usuários, toda vez que for preciso agendar uma transação.

Já o Pix Recorrente foi criado para usuários que costumam efetuar um pagamento fixo todo mês utilizando sistema de pagamentos do Banco Central. A vantagem dessa opção é que o cliente não precisa se preocupar mensalmente com essa conta. Os usuários que realizarem o cadastro de PIX Recorrente podem consultar os compromissos financeiros diretamente pelo App na área “Assistente de Pagamentos”.

A função PIX Recorrente foi lançada pelo Nubank em junho de 2022. Por ser um serviço novo, ele pode não estar disponível ainda para todos os usuários. No entanto, o banco digital informa que a modalidade de pagamento deve ser liberada aos poucos para todos os clientes da instituição.