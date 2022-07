Saiba como funciona o empréstimo pessoal do Nubank

Com o decorrer dos anos, o Nubank vem tomando cada vez mais espaço no mercado financeiro, apresentando a cada ano mais e mais inovações para seu sistema. Dentre os benefícios da empresa, o empréstimo pessoal vem sendo de grande importância para a população brasileira.

O empréstimo pessoal do Nubank dá a possibilidade de simular o valor do empréstimo, e escolher o número de parcelas e a melhor data para realizar os pagamentos. Além de ter a visibilidade das taxas que serão aplicadas na hora do pagamento. Também é possível selecionar o primeiro dia de pagamento, que pode ser até 90 dias depois da contratação

Detalhes do empréstimo pessoal do Nubank

Com o empréstimo pessoal do Nubank, você tem a possibilidade de escolher o dia do pagamento da primeira parcela, que pode ser até 90 dias após a contratação. Além disso, o empréstimo pode ser dividido em até 24 meses para terminar de pagar.

O pagamento pode ser realizado por débito automático na sua conta digital do Nubank ou então por boleto, solicitando direto pelo atendimento. O serviço também conta com a antecipação das parcelas, quantas parcelas quiser antecipar. O desconto dos juros aparece na hora e você vê direto no celular o quanto economizou do valor final.

Durante a simulação do pedido de empréstimo, você tem visibilidade de cada data, parcela, tarifa e valor total a ser pago em cada cenário. Além de um atendimento disponível 24 horas por dia para tirar qualquer dúvida.

Empréstimo com portabilidade

A portabilidade de salário permite que funcionários de empresas públicas ou privadas com conta-salário escolham o banco em que queiram receber sua remuneração mensal. Dessa forma, salários, proventos e recursos são transferidos da instituição onde uma pessoa tem sua conta-salário para a conta-destino desejada.

Em prático, os clientes que fizerem a portabilidade de salário para a conta do Nubank terão acesso a juros menores na hora de contratar um empréstimo. Isso acontece porque, ao conceder um empréstimo, quanto mais informações a instituição consegue ter do cliente, melhores as possibilidades na hora de oferecer crédito. Assim, a gente consegue oferecer taxas ainda mais competitivas.

Como contratar o empréstimo pessoal

Para contratar o empréstimo pessoal, primeiramente o cliente deve possuir uma conta e um cartão de crédito do Nubank. Atualmente, o Empréstimo Pessoal do Nubank está disponível apenas para clientes que já possui estes dois recursos. Caso você já seja cliente Nubank, basta conferir na tela inicial do aplicativo para saber se o acesso ao empréstimo já está liberado.

As condições para a solicitação são personalizadas e o limite máximo pode variar de acordo com o dia e as condições disponíveis. Deste modo, você pode simular quantas vezes quiser, até que esteja do seu jeito. Na simulação, é possível ver quanto e quando vai pagar pelo empréstimo de maneira segura e transparente.

Por fim, o Nubank irá realizar uma análise de risco e, se seu empréstimo for aprovado, o dinheiro cai na hora na sua conta do Nubank. Em seguida você poderá movimentar o dinheiro, visualizar e gerenciar os pagamentos, além de poder antecipar suas parcelas com desconto.