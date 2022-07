A limpeza e a organização andam de mãos dadas. Portanto, hoje resolvemos ensinar como manter a sua casa sempre organizada!

Por vezes podemos ter dificuldades em lidar com os itens que se acumulam, espalhados pela casa. Podem ser roupas, calçados e até utensílios de cozinha que ficam no caminho. De todo modo, traçar uma estratégia para organizar e manter tudo em ordem é algo fundamental. E, claro, contar com a ajuda dos familiares pode ajudar ainda mais.

Confira as dicas a seguir e veja como fazer para transformar sua casa com passos simples e efetivos.

Importância da organização

Ter organização no lar é algo fundamental para qualquer pessoa. Isso porque, facilita muito na hora de encontrar itens que precisamos e ainda melhora a aparência geral do lugar.

Sendo assim, nada mais justo do que investir algumas horas do dia para arrumar cômodos da casa, mesmo que aos poucos.

Quando você cria o hábito e a rotina de deixar tudo em seu devido lugar, fica muito mais fácil fazer essa adaptação em todos os membros da família.

Assim, todo mundo se beneficia de um ambiente mais organizado, bonito e funcional.

Saiba como manter a sua casa sempre organizada

Você já sabe o quanto é importante fazer a devida arrumação dos cômodos e entendeu o porquê de ser tão importante deixar tudo em seu lugar. Mas, provavelmente, não sabe ainda como implementar passos simples para ter esse hábito de forma diária.

Dessa forma, separamos agora algumas dicas especiais que farão total diferença na sua rotina de limpeza e organização. Confira a seguir e comece a realizar as mudanças hoje mesmo em seu lar.

Limpeza periódica

Não há que se pensar em uma casa organizada sem passar por um processo ou rotina de limpeza.

Portanto, uma dica incrível é montar uma rotina ou escala de limpeza para seguir todas as semanas. Às vezes acabamos limpando de forma desordenada e não conseguimos nunca finalizar uma faxina.

Sabendo disso, dividir sua casa em setores é o primeiro passo para conseguir fazer isso de forma efetiva.

Em seguida, separe dias específicos para limpar e organizar os cômodos ou grupos de cômodos. Monte essa tabela e afixe num local visível, em que você sempre esteja circulando.

Assim, você torna muito mais fácil a rotina e ainda cria o hábito de fazer esse cuidado diário com a casa, porém de forma organizada e setorial.

Aposte em objetos organizadores

Usar objetos organizadores é uma boa pedida para quem tem muitos itens em algum cômodo da casa.

Você pode apostar em caixas organizadoras para colocar documentos, por exemplo, além de itens de beleza ou qualquer outra coisa que precise estar sempre à mão.

Até mesmo no banheiro essas caixas organizadoras podem fazer a diferença. Coloque sabonetes, pastas de dentes, escovas dentais novas e outros em caixas diversas, catalogadas por produtos.

E, por fim, até mesmo na sua geladeira você pode utilizar e se beneficiar da organização. As caixas se acoplam bem e servem para deixar a sua vida mais fácil na hora de escolher e preparar os alimentos de cada refeição.

Cuidado com itens de decoração

Os itens de decoração são fundamentais para deixar qualquer espaço com a sua cara. Entretanto, é preciso ter cuidado para não deixar o ambiente poluído demais quando se utiliza em excesso.

Sendo assim, opte sempre por ter os itens necessários e faça a limpeza recorrente já que eles podem fazer juntar muita poeira.

Outra coisa que você pode fazer é estudar um pouco sobre estilos de decoração, o que vai te ajudar a implementar uma tendência única com itens decorativos adequados.

Assim, além de deixar sua casa decorada de forma correta, você evita carregar o ambiente e deixar um ar de desorganização no ar.

Peça colaboração dos familiares

Poder contar com a ajuda de quem vive com você é fundamental para evitar uma casa desorganizada.

Sendo assim, eduque os mais jovens para que tomem atitudes simples, como por exemplo:

Colocar as roupas sujas no cesto;

Deixar os sapatos e tênis no lugar apropriado ao entrar em casa;

Não juntar utensílios de cozinha no quarto;

Manter o guarda-roupas organizado;

Cuidar de seus itens pessoais com zelo.

Assim, além de criar um bom hábito em jovens e crianças, você ainda recebe um auxílio importante para manter sua casa sempre bem arrumada e organizada.

Enfim, criar uma rotina diária de organização e limpeza, você poderá curtir um ambiente muito mais aconchegante, acolhedor e com tudo no lugar sempre.

Agora que você já sabe como manter a sua casa sempre organizada, coloque as dicas em prática e comece hoje mesmo a transformar o lugar em que você vive.