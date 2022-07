Saiba como pedir o novo empréstimo da Caixa

Uma das melhores opções para crédito financeiro é o empréstimo da Caixa Econômica Federal. Ele possui uma das menores taxas de juros do mercado e tem várias modalidades, podendo ser pago mensalmente ou em apenas em uma parcela, com taxas pré ou pós-fixadas.

A Caixa instituiu uma nova modalidade de crédito através do aplicativo Caixa Tem no final de março. Ademais, é uma categoria de empréstimo realizada através de uma parceria com o Governo Federal. Essa modalidade está disponível para pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEI).

Com este novo tipo de empréstimo, é possível atender não apenas os negativados, mas também os beneficiários do Auxílio Brasil. Aliás, para conseguir o dinheiro, pode-se utilizar o aplicativo Caixa Tem.

Dados sobre o SIM Digital

A Caixa é o maior banco público do Brasil e é responsável por pagar diversos benefícios sociais e trabalhistas. Todvia, ela oferece uma grande variedade de soluções financeiras para os brasileiros, incluindo as novas modalidades de crédito como o Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

Desse modo, para pessoas físicas, o SIM Digital disponibiliza créditos de R$300 a R$1 mil, com taxas de juros mensais a partir de 1,95%. O SIM Digital foi lançado em abril passado e teve um aporte de 3 bilhões de reais, a partir do Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM).

Em síntese, desde o início da nova modalidade de crédito da Caixa Econômica Federal, cerca de 602 mil pessoas físicas já tomaram empréstimo. Delas, 499 mil possuíam CPFs negativados, ou seja, 83% de todos os contratantes.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a média do valor de contrato da nova modalidade de crédito nos primeiros 20 dias do programa, foi de R$778,31. 102 mil pessoas que não constavam como nome restrito receberam em média, R$735,50 do banco.

O SIM Digital foi gerado como uma resolução do Programa Renda e Oportunidade do Governo Federal. Ele é composto por dois tipos de operações distintas, pessoas físicas e Microempreendedores Individuais.

Pessoas Físicas

O crédito liberado pela Caixa para pessoas físicas é de R$300 a 1 mil reais. As taxas de juros para o empréstimo são de 1,95% a 3,60%. O dinheiro pode ser parcelado de 12 a 24 vezes. Esta modalidade pode ser aplicada a pessoas com o nome sujo, desde que o valor não ultrapasse o pré-estabelecido pelo banco.

Microempreendedores Individuais (MEI)

A princípio, para o MEI, a nova modalidade de empréstimo da Caixa disponibiliza de R$1 mil até R$3 mil. As taxas mensais de juros do empréstimo vão de 1,99% a 3,60%. Em conclusão, é possível parcelar o crédito de 18 a 24 meses.

Condições para o crédito

O Ministério do Trabalho definiu as condições para a nova modalidade de empréstimo a partir da portaria nº660 de 28 de março de 2022. Uma delas é referente ao fato de que o contratante não pode ter dívidas acima de 3 mil reais.

Outro fator importante a se destacar é o fato de que a pessoa física deverá ter interesse em ser um empreendedor autônomo, mesmo que informal. Os MEis necessitam ter no mínimo 12 meses de atividade para poder solicitar o empréstimo.

Empréstimo para pessoa física

Para solicitar o empréstimo, a pessoa física deverá utilizar o aplicativo Caixa Tem. A Caixa faz uma análise da solicitação em até uma semana. Para tal, é necessário observar se sua versão do app é atual. Aliás, se negativo, deve-se atualizá-la com seus documentos e foto da carteira de identidade.

Dessa maneira, em dez dias, a pessoa física poderá fazer uma simulação e contratar o serviço da Caixa pela opção “SIM Digital – Crédito Caixa Tem” se tiver sido aprovado na avaliação de crédito feita pelo banco.

Empréstimo para MEI

No caso de Microempreendedor Individual, a contratação de crédito deverá ser feita em uma agência da Caixa. Em suma, é preciso apresentar o comprovante de endereço, documentos pessoais e da empresa, como o Certificado de Microempreendedor Individual e o DASN SIMEI.

Pode-se entrar no site da Caixa e preencher um formulário para que o banco entre posteriormente em contato. O Governo Federal espera que cerca de 4,5 milhões de empreendedores de todo o país participem e se beneficiem com as novas modalidades de crédito oferecidas pelo banco..