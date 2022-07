Saiba o que é CND trabalhista e como checá-la

Uma consulta à Certidão Negativa Trabalhista te mostra se um determinada empresa possui pendências trabalhistas no Ministério do Trabalho. A sigla significa Certidão Negativa de Débitos e visa demonstrar que determinada empresa está livre de qualquer irregularidade no âmbito do trabalho. Aprenda mais sobre a CND Trabalhista abaixo.

Este documento demonstrará que determinada empresa não possui nenhuma restrição com outras empresas ou com seus colaboradores. Com isso podemos saber se a instituição é regular no âmbito fiscal e trabalhista. A validade desse documento é nacional e é necessário para participar de licitações e para obtenção de crédito. Dessa forma, veja mais informações sobre a CND Trabalhista na matéria deste domingo (17) do Notícias Concursos.

Se esse assunto é novidade para você, venha conferir tudo o que precisa saber

A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas é uma forma de demonstrar que a empresa está quite com a justiça. O órgão responsável pela emissão do documento é o próprio poder judiciário trabalhista.

O documento ao ser gerado mostra que a empresa está livre de embaraços e dívidas junto ao Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Nos casos de condenação, acordos ou até mesmo penalidade pecuniária, a emissão do documento é barrada.

A importância do documento é no momento de determinada instituição participar de alguma licitação pública. Ela é automaticamente impedida caso não consiga a emissão do documento provando a negativa de eventuais débitos.

Para participar de quaisquer ações no âmbito público, considera-se apenas as empresas idôneas e que arcam com suas responsabilidades fiscais e trabalhistas. Outra possibilidade são nos casos em que a instituição está em busca de crédito no mercado.

Até o fim de 2021, as instituições financeiras estavam proibidas de exigir essa certidão para liberar crédito. A ação veio em forma de Medida Provisória como maneira de manter a economia brasileira girando, pois muitas empresas passaram a ter muita dificuldade após o período de isolamento por causa do Coronavírus.

É importante destacar que a Certidão Negativa de Débitos é diferente da Certidão Negativa de Ações. A primeira, conforme já descrito demonstra a quitação de condenações trabalhistas e a segunda mostra se possui algum processo correndo contra a instituição.

Saiba como tirar a CND Trabalhista

A emissão desse documento é gratuita, é digital e tem validade de 180 dias. Para emiti-la, você deverá entrar no site do tribunal do trabalho de cada estado brasileiro.

Cada um emitirá a informação referente a sua unidade de domínio. Ao todo são 24 tribunais. Pelo site do Tribunal do Trabalho você consegue emitir a CND Trabalhista.