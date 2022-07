Saiba o que fazer para aumentar sua produtividade

Nos dias atuais, saber o que fazer para aumentar sua produtividade é essencial para garantir um bom crescimento profissional, concorda? Porém, nem sempre é possível ser produtivo. O ideal é que busquemos formas de minimizar os momentos de baixa produtividade, mas sem se sobrecarregar ou negligenciar nossos “dias ruins”.

Afinal, nem sempre estaremos plenamente bem para lidar com as demandas do dia. Ter essa consciência evita que você acabe negligenciando as suas emoções e provocando sobrecargas.

Porém, ao mesmo tempo, existem algumas ações que podem sim nos ajudar na hora de aumentar a produtividade, especialmente naqueles momentos que nos sentimos um pouco confusos com a quantidade de tarefas. E é sobre essas ações que discutimos neste texto. Acompanhe!

Dicas do que fazer para aumentar sua produtividade

Para saber o que fazer para aumentar sua produtividade é necessário avaliar a sua própria rotina, antes de qualquer coisa. A seguir, você verá uma série de dicas que podem lhe ajudar nessa reflexão, visando oferecer conhecimentos valiosos para lidar com a rotina de trabalho. Veja:

1. Tenha uma lista de tarefas baseada em prioridades

Você saberia dizer, hoje, quais são as suas reais prioridades? O que deve ser executado primeiro? E depois? Ter essa visão clara das suas tarefas pode evitar que você acabe perdendo tempo com algo pouco importante, enquanto deixa de lado uma demanda prioritária.

2. Planeje cada tarefa

Cada tarefa exige um planejamento. Afinal, cada uma delas possui um começo, um meio e um fim. Se você souber o que está dentro de cada uma dessas etapas, ou seja, se você tiver uma visão do passo a passo a ser executado, você terá mais chances de saber o que fazer para aumentar sua produtividade.

Sabe por quê? Porque se você sabe o passo que vem a seguir, automaticamente não precisará gastar energia mental para tomar microdecisões, todos os dias, a todo momento. Isso poupa energia mental que poderá ser usada na execução das tarefas.

3. Pare de perder tempo com tarefas que podem ser delegadas

Se você tem tarefas que podem ser delegadas, seja porque você não tem tanta habilidade, ou porque não faz parte do seu escopo de trabalho, pare de abraçá-las para parecer um super herói! Às vezes, saber o que fazer para aumentar sua produtividade é mais simples do que imaginamos: é saber que determinadas tarefas não compensam e pronto.

4. Estabeleça metas claras e objetivas

Tenha metas claras e objetivas e sempre as visualize. Isso é muito importante para manter a motivação na hora de colocar a mão na massa, por exemplo.

5. Monitore o seu desempenho ao longo do dia

Você também precisa monitorar o seu desempenho ao longo do dia, para assim saber o que fazer para aumentar sua produtividade. Isso decorre do fato de que assim você terá uma visão mais clara das suas formas de atuar, podendo encontrar as falhas e acertos, sempre monitorando e melhorando o seu desempenho.

6. Cuide do seu descanso e das suas pausas

Por fim, lembre-se de que o descanso e as pausas são essenciais para não sobrecarregar a mente e o corpo. Afinal, corpo e mente cansados podem atrapalhar o rendimento e a produtividade. Cuide-se!