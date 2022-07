SALÁRIO MÍNIMO 2023: Governo revela NOVO valor

Atualmente, o salário mínimo dos brasileiros já não é o suficiente para garantir o poder de compra, devido a constante alta da inflação. Muitas vezes, o valor de R$ 1.212 não é mais capaz de arcar com despesas diárias dos trabalhadores.

Para 2023, a intenção é ampliar o valor do piso nacional para R$ 1.294, considerando um reajuste de 6,77%. No entanto, ainda assim o salário mínimo continua defasado, estando abaixo da inflação prevista até o fim deste ano.

Mesmo assim, o Congresso Nacional aprovou no dia 12, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA), que consta a estimativa do piso nacional em R$ 1.294.

De acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação deve ser finalizada este ano com alta de 7,67%. Segundo o LDO, o PIB (Produto Interno Bruto) está previsto para 2023, 2024 e 2025 em 2,5%.

Já a taxa Selic tem uma estimativa de 10% em 2023, 7,7% em 2024 e em 2025, 7,1%. Além disso, a lei trouxe a obrigatoriedade de reservar recursos para o orçamento secreto. Contudo, foi dado o poder ao Legislativo de definir a projeção da inflação, com intuito de corrigir o teto de gasto.

Inflação do país

Conforme os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), até junho a inflação tinha registrado um aumento de 0,67%. O impacto maior foi percebido no setor de alimentação fora de casa e nos planos de saúde.

Além disso, o crescimento marca a maior alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para o mês desde junho de 2018. De acordo com as informações, a variação em doze meses chega a 11,89%.

O que elevou a inflação?

Em suma, a inflação cresceu no mês de junho em consequência da alta de refeições realizadas fora de casa e devido ao reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) em modalidades individuais de planos de saúde.

Em termos quantitativos, a alimentação fora de casa teve um aumento de 1,26% e os planos de saúde 2,99%. Esses números impactaram o IPCA em junho deste ano com 0,10 ponto porcentual, representando uma alta inesperada.

Contudo, conforme os cálculos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor do salário mínimo deveria ser bem maior, R$ 6.527,67 em junho, para garantir a subsistência de uma família com quatro pessoas.