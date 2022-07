Samsung disponibiliza plataforma de streaming de jogos direto por smart TVs

A Samsung Electronics anunciou que o Gaming Hub está sendo disponibilizado para todas as smart TVs da marca lançadas em 2022. Trata-se de uma plataforma de streaming de jogos e experiências gamer sem hardware adicional ou necessidade de downloads, diretamente por smart TVs. Anunciado durante a CES 2022, o serviço permite que gamers possam usar a própria televisão para jogar, sem necessidade de adquirir um console ou um computador.

O Samsung Gaming Hub surge através de uma parceria da empresa com o Microsoft Xbox e a Nvidia GeForce NOW, duas empresas que têm suas próprias plataformas de streaming de jogos. Entre os modelos de smart TV com o serviço estão Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLEDs, Crystal UHD 2022 e, em breve, na série Smart Monitor 2022.

Habilitado pelo Tizen, o Samsung Gaming Hub permite que os jogadores acessem instantaneamente mais de 300 jogos, entre eles grandes sucessos como Forza 5 Horizon, Halo Infinity e Fortnite. Esses games já estão disponíveis nos serviços de streaming de Xbox e Nvidia. Para acessá-los, o usuário vai precisar assinar o Xbox Game Pass ou o Nvidia GeForce NOW separadamente, com cada assinatura saindo por R$ 44,99 por mês.

Além do jogo

Além do streaming de jogos, as smart TVs da Samsung também podem usar seus acessórios de preferência nos televisores, como fones de ouvido e controles que se conectam via Bluetooth com o aparelho. A fabricante afirma que não há a necessidade de comprar um novo hardware, tornando o acesso aos jogos fácil. Além disso, os usuários poderão ver recomendações selecionadas por especialistas com base nos jogos mais recentes e populares.

O Samsung Gaming Hub também integra de modo contínuo serviços de música e streaming para fornecer acesso a mais opções de entretenimento durante o jogo, com fácil conexão ao Twitch, YouTube e Spotify diretamente do menu de experiência Gaming Hub. Os jogadores também podem acessar as últimas notícias de jogos, assistir a tutoriais, tocar suas músicas e podcasts favoritos e ver trailers dos jogos mais esperados.

A Samsung ainda garante que os jogadores podem esperar uma experiência de jogo incrível, graças aos aprimoramentos avançados de movimento e tecnologia de redução de latência nas linhas de Smart TVs da Samsung deste ano, além da série de Smart Monitor 2022. As últimas linhas da Samsung apresentam decodificação mais rápida e tecnologia de controle de buffer otimizado, o que reduz o atraso de entrada em mais de 30% em média em comparação aos modelos anteriores.

Além disso, a mais recente tecnologia de upscaling de inteligência artificial da Samsung otimiza os gráficos dos jogos, fornecendo uma resolução incrível de 4K e 8K com alta precisão e nitidez de cores.

O foco no público gamer

Em entrevista divulgada pela própria Samsung antes do anúncio do Gaming Hub, Marina Correia, gerente de monitores da fabricante para o Brasil, afirma que mais de 60% do lineup da empresa é focado no público gamer. Ela fala que a Samsung busca sempre estar atualizada com o que o mercado quer e precisa, frequentando eventos do meio gamer ou até mesmo encomendando pesquisas especificas para ter insights a partir da visão do consumidor, para entender o que ele quer e precisa.

Ela entende que o público gamer é diverso. “Há pessoas que jogam casualmente, mas contam com um setup robusto, ou seja, são capazes e têm vontade de investir nos melhores produtos, enquanto há entusiastas e aficionados que, mesmo buscando produtos de alta qualidade e performance, buscam opções mais em conta”, explica.

Apesar da executiva não tocar no assunto do novo serviço de streaming de jogos pelas smart TVs da empresa, é possível presumir que ele é resultado da atenção da empresa para este segmento. “A Samsung adota a estratégia de oferecer produtos que se encaixam no perfil de todos os consumidores”, diz ela.

Marina ainda afirma que enxergo uma tendência crescente de diminuição das divisões e classificações dos equipamentos “gamers”. “Acredito que, com o tempo, não teremos produtos focados apenas em cada categoria específica, como gamers ou de uso convencional. A ideia para o futuro – cada vez mais próximo e presente – é oferecer monitores cada vez mais completos, com funções que atendam as demandas dos consumidores, para variados tipos de usos”, completa.