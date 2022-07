Samsung lança o Galaxy M13 no Brasil

A Samsung anunciou nesta segunda-feira (4/7) o lançamento do Galaxy M13. A linha é conhecida por ser vendida apenas por lojas online e seu novo integrante chega com destaque para a sua performance. O smartphone traz inovações para o dia a dia do consumidor, como bateria de longa duração e carregamento rápido, um processador veloz e um conjunto triplo de câmera para melhorar a qualidade das fotos.

A fabricante defende que o Galaxy M13 foca na performance do smartphone. Segundo a Samsung, o modelo é ideal para pessoas que buscam um dispositivo de boa capacidade e uso contínuo ao longo do dia.

A bateria dele, por exemplo, é de 5 mil mAh, o que garante o uso moderado do aparelho ao longo de um dia. Além disso, as inovações Galaxy presentes no M13, como a Bateria Adaptável (Adaptive Power Saving, em inglês) garantem que o dispositivo se adapte ao seu estilo de uso e economize bateria quando for mais necessário.

Ainda em questão de bateria, o smartphone possui suporte ao carregamento rápido de 15 W, para que a carga do smartphone chegue a 100% de forma rápida e ágil. O carregador, no entanto, não acompanha o dispositivo.

Mais características

Menor e mais leve que seu antecessor, o Galaxy M13 ainda conta com uma tela de 6,6 polegadas, com resolução HD (720 x 1600 pixel). Para quem se preocupa com a taxa de atualização, característica importante para o usuário que gosta de jogar pelo smartphone, o aparelho apresenta 90 Hz.

Com processador Samsung Exynos 850, um octacore de 2 GHz, 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna, a fabricante afirma que o Galaxy M13 não deixa o usuário na mão. Segundo a Samsung, o aparelho é uma escolha inteligente para os usuários que precisam de potência e espaço interno para realizar tarefas no trabalho, estudar ou apenas se divertir, assistindo a um filme, por exemplo.

O conjunto de inovações do M13 fica ainda mais completo com o trio de câmeras traseiras, que inclui um sensor principal com 50 MP de alta resolução. Além do sensor principal, o Galaxy M13 traz um sensor de profundidade de 5 MP para registrar fotos com fundo desfocado, e um sensor Ultra-Wide de 2 MP para capturar fotos mais amplas, que cobrem uma maior ambientação. Já a câmera frontal é bem mais fraca, com apenas 8 MP.

Preço e disponibilidade

O Galaxy M13 chega exclusivamente para venda online tanto na Loja Online Samsung como no e-commerce dos principais varejistas do Brasil a partir da última segunda-feira (4/7), nas cores verde, cobre e azul e pelo preço sugerido de R$ 1.799,00.

Versões da linha M com 5G

A Samsung já havia apresentado dois novos integrantes da família M no Brasil compatíveis com o 5G recentemente. Tratam-se do Galaxy M23 5G e do Galaxy M53 5G, lançados em maio deste ano e que trazem mais trazem performance e outras características para potencializar o hardware.

O Galaxy M23 5G, por exemplo, vem com o processador Qualcomm Snapdragon 750G em conjunto com a memória RAM de 6 GB para garantir uma melhor performance na hora de usar diversos aplicativos simultaneamente. Já a tela de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz garante melhor visualização de conteúdos e a possibilidade de jogar games com maior facilidade.

Com o processador de seis nanômetros e memória RAM de 8 GB, o Galaxy M53 5G entrega performance otimizada para todas as necessidades do usuário. Seja usando diversos aplicativos simultaneamente ou jogando. O aparelho conta com uma tela Super AMOLED+ de 6,7 polegadas e com taxa de atualização de 120 Hz.

Em questão de câmeras, o M23 5G é igual ao Galaxy M13 recém-anunciado. Já o M53 5G tem um sensor principal de 108 MP que utiliza a tecnologia nona binning, que une 9 pixels em 1 para entregar fotos mais detalhadas mesmo em fotos feitas à noite. Ele ainda conta com outras três lentes: uma Ultra Wide de 8 MP, a macro de 5 MP e a lente de profundidade de 2 MP. A câmera frontal é de 32 MP.