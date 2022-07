Santander SX: limite inicial baixo, mas com aumento gradativo

Saiba como obter um cartão Santander SX com limite inicial de R$ 250,00. O produto financeiro oferece esse recurso junto com a possibilidade de zerar a anuidade. Além de ser internacional, o cartão tem muitas vantagens. Seu principal objetivo é incentivar as pessoas a registrar chaves PIX.

Em 1857, o Grupo Santander foi fundado na província de Cantábria, Espanha. Assim, 150 anos depois, os conglomerados financeiros são um dos principais clusters da América Latina. A instituição tem boa reputação em países como Brasil, Argentina, Chile e México. E por conta dessa reputação, consegue lançar produtos de sucesso, como o Santander SX. Para saber mais, continue com a leitura da matéria deste domingo (31) do Notícias Concursos.

Saiba quais são as vantagens do Santander SX

Para receber os benefícios e se inscrever no cartão, você deve ser titular de uma conta Santander. Veja quais são as vantagens abaixo e veja se enquadram no seu perfil de usuário.

Vantagens do Visa Gold;

Chance de zerar a anuidade;

Cinco cartões adicionais;

Descontos para parceiros Esfera, como Americanas, Centauro, Natura, FastShop, etc;

Anuidade em 12 vezes ou R$ 33,25 (totalizando R$ 399,00);

Se você mesese seu telefone em uma chave PIX, gastando R$ 100,00 por fatura, sua anuidade é zero. Uma observação muito importante é que a anuidade será cobrada caso o banco não detecte o CPF e a chave PIX do telefone cadastrado no próximo mês.

Aprenda como solicitar o cartão

Se você for correntista Santander, deverá comprovar renda mínima de apenas R$ 500,00. Caso você não seja o correntista, a renda mínima que precisa comprovar é de R$ 1.045,00. Para fazer um pedido, acesse o site do Santander e siga as instruções abaixo.

Titular da conta – Clique em “Abrir Conta + Cartão”;

Não Correntistas – Clique em “Solicitar Cartão”;

Insira seu CPF no próximo passo;

Preencher a ficha de inscrição com as informações solicitadas;

Feito isso, é só aguardar a solicitação de revisão para saber se seu cartão foi aprovado.

Sobre Santander SX

O Santander SX é uma plataforma que oferece opções de PIX aos seus correntistas. Com essa opção, a pessoa pode transferir dinheiro e pagar contas instantaneamente, diretamente do app. Ele também tem outras vantagens, como:

O limite da sua conta é sem juros por 10 dias por mês;

Sem restrições operacionais, sem taxas;

O dinheiro cai na conta em segundos.

Agora que você já sabe tudo sobre o cartão Santander SX, adquira já e aproveite esses benefícios. Lembrando que o limite inicial pode ser baixo, mas com a movimentação da conta, o aumento se torna gradativo.