SAQUE DE ATÉ R$6.220 DO FGTS: Veja como receber

A Caixa Econômica Federal está liberando um saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para as pessoas vítimas das fortes chuvas nas cidades que declararam estado emergencial reconhecido pela Defesa Civil. Os trabalhadores com saldo disponível em suas contas ativas e inativas do FGTS poderão sacar até R$ 6.220. Além disso, para fazer o resgate o trabalhador não pode ter realizado saque por motivo de calamidade nos últimos 12 meses. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as situações que podem ser consideradas para calamidade pública são: Alagamentos; ?

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas; ?

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar; ?

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água; ?

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais; ?

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais; ?

Vendavais ou tempestades; ? Além dessas, o saque calamidade pode ser realizado quando houver desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais. Quais cidades estão habilitadas e quais os prazos para realizar o saque? Municípios com possibilidade de saque Data limite para realização do saque calamidade Angra dos Reis (RJ) 02 de julho de 2022 Aperibé (RJ) 06 de julho de 2022 Bom Jesus do Itabapoana (RJ) 23 de junho de 2022 Cambuci (RJ) 20 de junho de 2022 Itaocara (RJ) 20 de junho de 2022 Mesquita (RJ) 12 de julho de 2022 Miracema (RJ) 23 de junho de 2022 Nova Iguaçu (RJ) 13 de julho de 2022 Paraty (RJ) 03 de julho de 2022 Queimados (RJ) 11 de agosto de 2022 Aimorés (MG) 20 de junho de 2022 Cataguases (MG) 06 de julho de 2022 Mateus Leme (MG) 04 de julho de 2022 Bom Jesus do Norte (ES) 10 de julho de 2022 São Gabriel da Palha (ES) 03 de julho de 2022 Como solicitar? Os moradores das cidades atingidas e com saldo disponível nas contas vinculadas ao FGTS podem resgatar um valor de até R$ 6.220. A solicitação deve ser realizada da seguinte forma: Acesse o aplicativo do FGTS; Em seguida, clique na opção "Meus Saques"; Feito isso, vá na aba "Outras Situações de Saques"; Escolha o motivo do saque, neste caso, "Calamidade Pública"; Depois, selecione o município em que reside e clique em? "Continuar"; Na sequência, defina uma das opções para receber seu FGTS: se crédito em conta bancária de qualquer instituição ou saque presencial; Anexe os documentos solicitados; Verifique os documentos enviados e confirme a operação; Pronto! Basta aguardar a análise da Caixa para liberação do valor na conta indicada.