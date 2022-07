Scania anuncia processo seletivo de estágio

A Scania, fabricante de caminhões pesados, ônibus e motores industriais e marítimos, anunciou a abertura de um novo processo seletivo de estágio. A empresa está com vagas abertas para diversas áreas.

São elegíveis estudantes dos ensinos técnico e/ou superior matriculados a partir do primeiro semestre dos cursos de Administração, Comércio Exterior, Comunicação e Jornalismo, Direito, Economia e Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Nutrição, Psicologia, Sistema da Informação, Técnico em Cozinha, Técnico em Logística ou Técnico em Mecânica/Mecatrônica.

Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade de no mínimo 20 horas semanais para estagiar presencialmente na cidade de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, além de conhecimento em pacote Office e inglês. A empresa reforça que está em busca de pessoas engajadas e competentes, que apoiem um ambiente diverso e inclusivo, respeitando cada voz, cada ideia e cada contribuição.

Durante o programa, os estagiários terão a chance de passar por diversos níveis de treinamentos técnicos e comportamentais, que permitirão o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, eles terão a oportunidade de desenvolver e apresentar um projeto de impacto na sua área de atuação.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, no valor de R$ 1.800 por mês. Os estagiários terão acesso, ainda, ao Clube da Scania, recesso remunerado, seguro de vida, restaurante no local, ambulatório médico, convênio médico, convênio odontológico, auxílio transporte e fretado, estacionamento no local e desconto na compra de veículos VW.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas oferecidas no programa de estágio da Scania 2022 deverão acessar o site www.ciadeestagios.com.br/vagas/scania e efetuar a inscrição. A seleção permanece aberta até o próximo dia 11 de agosto.