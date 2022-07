Schumann abre vagas de emprego em Chapecó; veja os cargos

A empresa Schumann, uma loja de móveis e eletrodomésticos muito conceituada no sul do Brasil divulgou recentemente algumas oportunidades de trabalho na cidade catarinense de Chapecó. Para saber mais informações e como fazer a sua candidatar leia a seguir.

Schumann tem oportunidade de emprego em Santa Catarina

Todas as vagas ofertas são efetivas e algumas, como por exemplo, assistente de compras, não exigem experiência comprovada, apenas disponibilidade de horário e ensino médio completo. Confira abaixo quais são as oportunidades que a empresa está oferecendo e observe se há alguma que se enquadre com o seu perfil:

Vendedor;

Analista contábil SR;

Programador;

Assistente comercial;

Operador de televendas;

Assistente de compras;

Gerente de loja;

Assistente de infraestrutura;

Estoquista;

Assistente de SAC;

Conferente;

Assistente de Serviços financeiros;

Caixa;

Assistente de TI;

Auxiliar de limpeza;

Assistente financeiro;

Auxiliar de depósito.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se candidatar

Depois de observar a lista de oportunidades que a Schumann Móveis e Eletrodomésticos divulgou, talvez alguma tenha te chamado a atenção. Se esse foi o caso, então para saber mais sobre a vaga entre na página de inscrição. Em seguida, clique no cargo que te interessou e leia com calma os requisitos que a empresa pede e quais são as atribuições e responsabilidades que o funcionário deve exercer.

Depois de fazer a leitura e perceber que o seu perfil se encaixa nesta vaga, aperte o botão “Candidatar-se para a vaga” que se encontra no fim da página. Se esta for a sua primeira visita na plataforma Gupy, será necessário realizar um cadastro rápido.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.