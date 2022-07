Secretaria de Esportes de Penedo abre edição 2022 do Campeonato Masculino de Futsal

Equipes jogam na quadra do Ginásio Padre Manoel Vieira

Secom PMP

A edição 2022 do Campeonato de Futsal Amador promovido pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo começou com a realização de três jogos na noite de ontem (terça-feira, 05).

A primeira partida reuniu as equipes Resto do Mundo e Amigos do Esporte Borússia, com vitória do Borússia por 3 a 2. O segundo confronto terminou com a goleada do time Falcões sobre o Japão por 4 x 1.

A rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futsal 2022 foi encerrada com a equipe Representantes vencendo o Ajax por 2 x 1.

A bola volta a rolar na quadra do ginásio Padre Manoel Vieira amanhã à noite, a partir das 19 horas. As partidas de quinta-feira, 07, são as seguintes: Real Santanense x Chelsea, Nacional x Campenho e BVB Penedense x Santa Luzia.

A competição organizada pela SMES Penedo reúne 24 times divididos em 6 grupos, cada um com quatro equipes, jogando entre si.