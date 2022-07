Secretaria de Esportes de Penedo promove campeonato de futsal feminino

Competição reúne equipes locais e times de Igreja Nova e Arapiraca

Secom PMP

O ginásio de esportes Padre Manoel Vieira abriu as portas para equipes femininas de futsal, competição promovida pela Prefeitura de Penedo iniciada na noite desta quarta-feira, 27.

Seis times participam do campeonato organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMES), inclusive equipes dos municípios de Igreja Nova e Arapiraca.

O jogo de abertura terminou com a vitória do Real Clube por 2 a 1 sobre o Real Sports. Em seguida, o Ramalhão nas 4 Linhas aplicou uma goleada, 5 x1 sobre as Meninas da Vila.

A rodada inicial do Campeonato de Fustsal Feminino da SMES foi concluída com a vitória de 3 a 0 do ABC Futsal sobre o Esperia.

O regulamento estabelece que todas equipes se enfrentam entre si, com as quatro melhores avançando para as semifinais, fase que será decidida em jogo único, sendo o time de melhor campanha contra o 4º colocado e o segundo contra o 3º.

A final da competição feminina de futsal acontece no dia 09 de setembro, mesma data da decisão do campeonato masculino do futebol disputado em quadra de alta qualidade, mais um investimento do Governo de Alagoas para o povo de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte