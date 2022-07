Secretaria de Saúde de Penedo voltará a publicar Boletim da Covid-19

Dados oficiais sobre a pandemia serão divulgados semanalmente

Secom PMP com Assessoria SEMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo voltará a publicar boletins sobre a pandemia de Covid-19, agora com periodicidade semanal, a cada sexta-feira.

A informação foi divulgada pelo gestor da SEMS, Epitácio Correia, nesta quarta-feira, 13, durante entrevista ao programa Linha Direta (Rádio Nova Farol).

“Já vínhamos fazendo essa divulgação de boletins com casos dengue, zika e chikungunya, mas vamos voltar a emitir boletins da Covid também por causa do ressurgimento de novos casos”, informou o Secretário Municipal de Saúde.

Ele também esclareceu diversos questionamentos da população e trouxe muitas informações sobre a assistência relacionada com a Covid-19 em Penedo.

“Montamos uma central de apoio na Cohab de testagens para receber as pessoas com sintomas respiratórios. Após passar por uma consulta, é o médico que vai indicar a necessidade ou não do teste”, explicou, ressaltando o respeito ao protocolo de tempo de sintomas para evitar o diagnóstico de ‘falso negativo’ para o paciente.

Novos casos de Covid-19

“Nos meses de abril e maio, Penedo não teve nenhum novo caso positivo de Covid, mas agora, junho e julho, nós voltamos a ter casos positivos. A gente entende que esse ressurgimento seja em virtude das medidas flexibilizadas e as pessoas que retornaram a se aglomerar e se descuidado com o uso de máscaras e a higienização”, disse Epitácio Correia.

A vacina é a principal arma contra formas mais graves de Covid-19 e evitar que os leitos dos hospitais voltam a ficar lotados.

Ainda durante a entrevista, o Secretário de Saúde de Penedo frisou que a vacina é muito importante para manter os números sob controle e por isso a população deve estar atenta e manter o cartão de vacinação atualizado.

“O município tem uma cobertura vacinal muito boa, mas existem pessoas que mostram ter uma resistência em completar o ciclo vacinal. É importante ressaltar que, em virtude da vacina, esses casos positivos têm sintomas muito mais leve, inclusive as pessoas podem se curar em casa, sob as orientações médicas”, explicou Epitácio.

Texto Gabriela Flores – jornalista SEMS Penedo com edição Secom PMP