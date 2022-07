Secretaria Estadual de Educação e Esportes abre vagas em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE) anunciou a abertura de vagas em Pernambuco. De acordo com o edital, a seleção simplificada visa preencher 46 postos de trabalho disponíveis para professor de educação profissional dentro do Programa Nacional de Tecnologia (Pronatec) Prisional. Do total de vagas, 5% estão destinados a pessoas com deficiência.

Há chances para professores de educação profissional dos cursos de assistente administrativo, operador de computadores, assistente de costura, confeccionador de bijuterias, recepcionista, desenhista da construção civil e jardineiro.

Com salário de R$ 3,9 mil, os profissionais atuarão na qualificação e educação profissional de jovens e adultos em situação de privação de liberdade, bem como no regime semiaberto de estabelecimentos penais e egressos. A carga horária é de 200 horas mensais e os contratos são para seis meses, podendo ser prorrogados por igual período ou mais.

Como se candidatar

De acordo com o edital, as inscrições deverão ser realizadas diretamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até o dia 28 de julho. Clique aqui para se inscrever.

A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 23 para as funções com exigência de nível médio e de R$ 24 para as que exigem o ensino superior.

A seleção simplificada tem etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, que contempla uma avaliação de experiência profissional e de títulos. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 8 de setembro de 2022.

