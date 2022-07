segundo pagamento de julho é realizado

Auxílio Brasil: novo grupo recebe parcela de julho nesta terça-feira; veja calendário

A partir de hoje (19), a Caixa Econômica Federal paga os valores referentes ao mês de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 2. O benefício do governo Bolsonaro teve início nesta segunda-feira (18), com a liberação de verba para os beneficiários que possuem o NIS com final 1.

O Calendário do Auxílio Brasil leva como base os pagamentos do antigo programa bolsa família. Deste modo, o restante dos beneficiários devem receber os valores até dia 29 deste mês. Segundo o Ministério da Cidadania, durante o mês de julho mais de 18,13 milhões de famílias devem receber o Auxílio Brasil, totalizando então um investimento de R$ 7,6 bilhões.

Calendário de pagamento do benefício

Atualmente, o Auxílio Brasil fornece um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. Durante o mês de julho, o repasse médio para as famílias beneficiárias será de R$ 408,80. Contudo, este valor pode aumentar com a nova PEC que passará mais R$ 200 o valor mínimo do benefício.

Deste modo, com a nova lei serão inclusos mais de 1,6 milhão de famílias na fila do Auxílio. Porém, este só vai entrar em vigor a partir de agosto, segundo texto aprovado na última quarta-feira (13). Veja a seguir o calendário de pagamento do Auxílio Brasil para o mês de julho:

Final do NIS Data de pagamento do Auxílio Brasil 1 18/07 2 19/07 3 20/07 4 21/07 5 22/07 6 25/07 7 26/07 8 27/07 9 28/07 0 28/07

O atual valor do Auxílio Brasil é destinado às famílias em situação de extrema pobreza (com renda familiar mensal per capita de até R$ 105). Também tem direito às famílias que se enquadram em situação de pobreza (com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210), tendo entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Está incluso como recebedor, que já estava anteriormente no antigo programa Bolsa Família, do governo Lula. Em todos os casos é necessário que o candidato tenha seus dados atualizados no Cadastro Único.

Caso o cidadão esteja no sistema do CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família, este vai para a lista de reserva. Enquanto quem não está no CadÚnico, tem a necessidade de buscar um Cras para registro. Contudo no último caso este continua sem garantia de receber o valor.

É possível obter mais informações do Auxílio Brasil de maneira virtual ou presencial. Para isso, basta ir em qualquer agência da Caixa Econômica federal, ou então entrar em contato com a central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

O beneficiário do Auxílio Brasil também pode obter informações sobre o benefício entrando em contato com o Ministério da Cidadania no número 121. Por fim, a consulta pode ser realizada virtualmente pelo aplicativo do Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS) e no aplicativo do Caixa Tem que possui diversas funcionalidades.