Segurados do INSS: STF julga a favor da solicitação de valores confiscados

Atenção aposentado e pensionista do INSS! Caso tenha tido o precatório ou a RPV (Requisição de Pequeno Valor) confiscada pelo Governo Federal, saiba que poderá solicitar o pagamento a qualquer momento.

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na última quinta-feira (30), a inconstitucionalidade da lei 13.463/2017, que estabelecia que os recursos sem movimentação a mais de 2 anos nas contas judiciais deveriam ser devolvidos aos cofres da União.

Portanto, agora, para ter acesso aos valores, os beneficiários terão de entrar com uma ação judicial. Acontece que muitas vezes os segurados não sabem da possibilidade de resgatar os recursos, ou, em caso de falecimento, os seus herdeiros e dependentes não conhecem a bonificação.

Decisão do STF

O processo judicial foi aberto pelo partido PDT, que ressaltou a violação de princípios constitucionais trazida pela norma. Os parlamentares enfatizaram o descumprimento da separação de Poderes, da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada.

A ação foi aprovada por 6 votos a 5, sendo da relatora, ministra Rosa Weber, ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski.

Veja quem recebe até R$ 7.087,22 da INSS nesta semana

Nesta quinta-feira (07), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) finaliza os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de junho. De acordo com o instituto, um total de 36 milhões de aposentados e pensionistas receberão o pagamento.

A liberação do pagamento foi iniciada no último dia 24 e será finalizada neste dia 7 (quinta-feira). Os beneficiários devem estar atentos, pois o depósito ocorre de acordo com o número final do cartão.

Como consultar o benefício?

Os aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o pagamento de seus benefícios através do telefone 135 – que fica disponível para atendimento das 07h às 22h – e também por meio do site ou aplicativo Meu INSS.

Importante lembrar que, aquele que preferir realizar a consulta através do site ou aplicativo, deve procurar pelo extrato de pagamento, pois nele consta todas as informações necessárias para o beneficiário.

Auxílio Brasil exclui famílias com mais filhos de reajuste

Como acessar o extrato do INSS

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

Os segurados podem consultar o extrato que pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Quem recebe o pagamento nesta semana?

Nesta terça-feira (05), serão contemplados os beneficiários que recebem até um salário mínimo, cujo último número seja 8. Na quarta-feira (06) receberão aqueles que possuem o número final 9, e, na quinta-feira (07), serão contemplados os beneficiários com o número final 0.