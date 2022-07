SETRAER informa vagas de emprego em Catalão – GO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de Goiás, a Secretaria de Trabalho e Renda de Catalão (Setraer) de Catalão informa abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Motorista de micro ônibus Motorista entregador Oficial de serviços gerais Operador de Escavadeira Hidráulica Operador de Retroescavadeira Vendedor interno Vendedor externo Auxiliar de cozinha Auxiliar de jardinagem Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Empregada doméstica Encanador Entregador de gás Motorista de caminhão betoneira Operador de Rolo Compactador Operador de Trator Agrícola Pedreiro Trabalhador Agropecuário Trabalhador Rural Vaqueiro Arte finalista Assistente administrativo Atendente balconista Auxiliar de logística Servente de Obras Técnico em Informática Técnico em Segurança do Trabalho Balconista de açougue Borracheiro Caminhoneiro de caminhão pipa Cozinheira Estoquista Fiscal de loja Gerente administrativo Mecânico automotivo de linha pesada Monitor infantil Empregada doméstica Encanador Entregador de gás Estoquista Fiscal de loja Gerente administrativo Mecânico automotivo de linha pesada Monitor infantil

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do órgão, localizado na Avenida 20 de agosto, nº 1.857, Centro com a carteira de trabalho, CPF e número de PIS e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

