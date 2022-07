SETUR convida trade turístico para 1ª edição do Destino Penedo em Foco

Iniciativa da Secretaria de Turismo acontece na próxima quinta-feira (28), na Casa de Aposentadoria

Assessoria Setur com Secom PMP

Na próxima quinta-feira (28), a Secretaria de Turismo de Penedo (SETUR) realizará, pela primeira vez, o ‘Destino Penedo em Foco’.

O evento da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo acontecerá no auditório da Casa da Aposentadoria, a partir das 19h30.

O evento direcionado para trade turístico local vai apresentar e debater propostas, a fim de fortalecer e desenvolver ainda mais o turismo em Penedo e na região ribeirinha, além de expor a visão e metodologia de trabalho da Secretaria de Turismo do município.

Administrada por um profissional do ramo, Jair Galvão, a pasta criada pela gestão do prefeito Ronaldo Lopes significa mais um avanço promovido pelo gestor que estrutura setores do município que podem gerar renda e emprego para o povo de Penedo.

“O Destino Penedo em Foco vai marcar o primeiro contato da SETUR com os empresários do setor turístico da cidade e vamos debater propostas que, em breve, somarão para o desenvolvimento do turismo em Penedo”, explica Jair Galvão.

Além da riqueza de seu patrimônio histórico, Penedo tem muito mais a oferecer para sua população e seus visitantes.

“Uma de nossas metas é colocar a cidade dentro do portfólio nacional das agências e operadoras de turismo e a realização de eventos como esse que estamos promovendo é de suma importância para que isso aconteça”, reforça o secretário de Turismo de Penedo.

O Destino Penedo em Foco é aberto ao público e qualquer pessoa poderá participar do evento que terá ainda networking, rodadas de conversa e estreitamento de parcerias.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Penedo