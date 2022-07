Severino Pessoa envia R$ 1 milhão para a Santa Casa de Penedo

Com 255 anos de existência, a Santa Casa de Misericórdia de Penedo acaba de receber, do deputado federal Severino Pessoa (MDB), um importante incentivo financeiro que será revertido em investimentos, modernização e melhoria na qualidade dos atendimentos.

Nesta quinta-feira (28) o parlamentar esteve naquela unidade hospitalar, onde foi recepcionado pelo provedor da instituição, Eduardo Regueira, demais diretores e funcionários.

Na bagagem, Severino Pessoa levou a boa notícia de que um recurso, na ordem de R$ 1 milhão, já estava creditado na conta da primeira Santa Casa de Misericórdia fundada no Estado de Alagoas.

“Não queria vir aqui apenas para prometer. Preferi fazer a visita com o recurso já depositado na conta da instituição. Agradeço a todos pela receptividade, em especial o doutor Eduardo, a quem asseguro que o meu gabinete continuará de portas abertas para ajudar a Santa Casa no que for preciso”, garantiu Severino Pessoa.

A Santa Casa de Misericórdia de Penedo é referência na região do Baixo São Francisco e

conta com uma equipe altamente qualificada que oferece serviços médicos hospitalares em pediatria, ortopedia, maternidade, UTI adulto, UCI pediátrica, centro cirúrgico, internações clínicas, internações cirúrgicas, exames laboratoriais, exames de Raio-X e farmácia 24h.

“Nós que fazemos a Santa Casa de Penedo agradecemos o recurso enviado pelo deputado Severino Pessoa, que chega numa boa hora para realizarmos a manutenção dos serviços hospitalares e demais investimentos. Ao tempo em que agradecemos ao parlamentar, reiteramos nossa missão em continuar salvando vidas e ampliando ainda mais os serviços hospitalares para toda a região”, frisou o provedor Eduardo Regueira.

