Shopping Center Norte divulga vagas de emprego

No estado de São Paulo, o Shopping Center Norte divulgou novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Cozinha e Copeiro Vendedor (a) Estoquista Vendedores Vendedor Parcial Vendedor (a) Comim e Auxiliar de Garçom

Sobre o Shopping Center Norte

Inaugurado em 7 de abril de 1984, crescemos com a região e com gerações de famílias que aqui encontram um mix com mais de 300 lojas, um hipermercado, âncoras como C&A, Cinemark, Renner, Riachuelo, além de mais de 50 opções de restaurantes e fast-foods, uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços.

O Center Norte é o shopping de São Paulo que apresenta o maior volume de vendas por m2 entre todos os empreendimentos da cidade. E está em uma região privilegiada, ao lado da Marginal Tietê, formando com o Lar Center, o Expo Center Norte, o Instituto Center Norte o Novotel o que chamamos Cidade Center Norte, o maior polo de negócios de São Paulo.

centernorte.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Shopping Center Norte e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui