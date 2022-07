Sicoob Credicitrus abre vagas de emprego em São Paulo e região

A empresa Sicoob Credicitrus divulgou recentemente algumas oportunidades de emprego em muitas cidades do estado de São Paulo, como: Ribeirão Preto, Limeira, Bauru, Campinas, São josé do Rio Preto, Batatais, Marília, entre outras. Confira a seguir.

Sicoob Credicitrus tem oportunidades de trabalho no estado de São Paulo

A companhia de crédito divulgou vagas efetivas, de estágio e afirmativas para pessoas com deficiência. Para a maioria delas é necessário ter graduação em Direito, Administração de Empresas, Matemática, Ciências Contábeis, Economia, ou áreas afins e disponibilidade para viagens esporádicas. Confira quais são todos os cargos disponíveis abaixo:

Gerente Regional de Negócios;

Agente de Atendimento;

Estágio – Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas;

Analista de Produtos Pleno;

Estágio PA;

Analista de Recrutamento e Seleção Pleno;

Caixa.

Como se candidatar

Se uma das oportunidades de emprego que a empresa Sicoob Credicitrus divulgou recentemente em diversas cidades do estado de São Paulo é do seu interesse, então, para realizar a sua candidatura é necessário entrar no site de inscrição.

Em seguida, clique sobre o cargo desejado, leia quais são os requisitos e as atribuições pedidas e, caso seja adequado ao seu currículo, aperte o botão “Candidatar-se para a vaga” que se encontra tanto no começo quanto no fim da página.

Se essa for a sua primeira vez utilizando a plataforma Gupy, será preciso realizar um cadastro. No entanto, para que o processo se torne mais fácil, é possível utilizar uma conta de e-mail, sua conta do LinkedIn ou até mesmo do Facebook para ter acesso.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja as informações divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.