Sicredi abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

O Sicredi, pioneiro no setor de instituições financeiras no Brasil, divulgou que está com oportunidades abertas para contratação em várias cidades do país. As oportunidades abrangem vários níveis dentro da companhia e requerem habilidades profissionais dentro das áreas interessadas. Acompanhe mais informações e veja como finalizar seu cadastro.

Sicredi divulga um novo processo seletivo

Primeira instituição financeira do Brasil, o Sicredi, está presente em todo o território nacional e recentemente divulgou a abertura de novos cargos para preenchimentos em diferentes áreas da companhia. Para se cadastrar será necessário possuir todas as exigências e residir em cidades onde a empresa está oferecendo os cargos.

Pensando na diversidade e na inclusão, a cooperativa também oferece vagas exclusivas para candidatos portadores de deficiência, em todas as áreas de atuação, sem distinção de raça, cor, etnia, religião ou orientação sexual.

Veja as oportunidades disponíveis pela empresa:

Gerente de Negócios: superior completo, mínimo de um ano de experiência na função e CPA 10 ou 20 será um diferencial;

Promotor de Atendimento: superior concluído, mínimo de um ano em experiência no atendimento de clientes e certificação CPA 10;

Analistas de Crédito: conhecimentos no ciclo de crédito, ter atuado em cooperativas e superior concluído;

Caixa Administrativo: superior completo, organização, atenção e proatividade.

Algumas vagas estão disponíveis em várias unidades da empresa, sendo necessário consultar as regiões mais próximas para se cadastrar e aumentar as chances de contratação.

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do time Sicredi deverão atender os requisitos mínimos e morar em cidades onde a companhia está contratando. Para enviar sua inscrição basta acessar o site de candidatura.

